SYDNEY : Novak Djokovic et Iga Swiatek seront les têtes d’affiche de la nouvelle épreuve par équipes mixtes de la United Cup à Perth et Sydney du 29 décembre au 7 janvier, l’un des principaux tournois de préparation à l’Open d’Australie.

L’équipe de Pologne, dirigée par le numéro 2 mondial et quadruple champion du Grand Chelem Swiatek et Hubert Hurkacz, a été désignée tête de série pour l’édition 2024 après que les inscriptions des 16 meilleurs pays ont été publiées par Tennis Australia vendredi.

Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari mèneront la Grèce, tête de série n°2, tandis que les États-Unis, champions en titre, avec Jessica Pegula et Taylor Fritz, seront troisièmes. La France, tête de série n°4, sera dirigée par Caroline Garcia et Adrian Mannarino.

La championne de Wimbledon, Marketa Vondrousova, sera la tête d’affiche de l’équipe de République tchèque aux côtés de Jiri Lehecka, tandis que la Croatie complète le top six, avec Borna Coric et Donna Vekic.

Quatre pays feront leurs débuts en 2024.

La Serbie, dirigée par Djokovic et Olga Danilovic, et le Canada, avec Felix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez, concourront pour la première fois. Les Chinois Qinwen Zheng et Zhizhen Zhang ainsi que les Néerlandais Tallon Griekspoor et Arantxa Rus feront également leurs débuts.

Parmi les autres participants figurent le Norvégien Casper Ruud, les Allemands Alexander Zverev et Angelique Kerber et le Britannique Cameron Norrie.

Chaque égalité comprendra des simples messieurs, des simples dames et des doubles mixtes.

L’Open d’Australie est prévu à Melbourne Park du 14 au 28 janvier.

