Djokovic et Sabalenka se qualifient pour le quatrième tour de Roland-Garros

Aryna Sabalenka a rugi dans le quatrième tour de Roland-Garros vendredi, mais la numéro deux mondiale biélorusse a évité les questions politiques au milieu de la guerre en Ukraine en sautant sa conférence de presse d’après-match pour des raisons de santé mentale.

Le double champion Novak Djokovic a ensuite été soumis à un examen approfondi de sa force physique et mentale par la 29e tête de série espagnole Alejandro Davidovich Fokina avant que le Serbe ne s’en sorte avec une victoire 7-6 (4) 7-6 (5) 6-2.

L’homme de 36 ans a déclaré qu’il s’adaptait à la réalité de son corps se comportant différemment.

« Parfois, vous avez besoin de l’aide du kiné pendant le match. Parfois, vous avez besoin de pilules », a déclaré Djokovic. « Parfois, vous avez besoin de l’aide de Dieu ou des anges. Parfois, il suffit de faire face à la réalité.

« La réalité pour moi aujourd’hui est que mon corps réagit différemment qu’il y a quelques années. Je dois m’adapter à cette nouvelle réalité.

Sabalenka a été interrogée sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sur le rôle de son pays en tant que lieu de rassemblement pour les troupes de Moscou après sa victoire au deuxième tour plus tôt cette semaine et a déclaré vendredi qu’elle ne se sentait pas en sécurité lors de cette conférence de presse.

Elle a ajouté que sa décision de ne pas participer à la conférence de presse de vendredi avait été soutenue par les organisateurs de Roland-Garros, qui ont déclaré qu’ils ne lui infligeraient pas d’amende, et que la deuxième tête de série avait plutôt eu une interaction avec un groupe de journalistes triés sur le volet.

« Après mon match (mercredi), j’ai parlé avec les médias comme je le fais normalement », a déclaré Sabalenka aux journalistes après avoir battu la Russe Kamilla Rakhimova 6-2 6-2.

« Je sais qu’ils s’attendent toujours à des questions qui concernent davantage la politique que mon tennis.

« Depuis de nombreux mois, j’ai répondu à ces questions lors de tournois et j’ai été très clair dans mes sentiments et mes pensées. Ces questions ne me dérangent pas après mes matchs.

« Je sais que je dois apporter des réponses aux médias sur des choses qui ne sont pas liées à mon tennis ou à mes matchs, mais mercredi je ne me suis pas senti en sécurité en conférence de presse. »

La Biélorusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire contre la Russe Kamilla Rakhimova sur le court Philippe-Chatrier à Paris le 2 juin 2023. © Julien de Rosa, AFP

Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, a obtenu un passage sûr au tour suivant avec une victoire 6-2 6-2 6-3 sur Diego Schwartzmann qui a maintenu ses espoirs d’un premier titre du Grand Chelem en vie.

Carlos Alcaraz, le mieux classé, a été tout aussi impérieux contre Denis Shapovalov lors de la session de nuit, dépassant le Canadien 6-1 6-4 6-2 pour réserver une rencontre avec Lorenzo Musetti.

Alcaraz est l’un des favoris pour soulever le titre en l’absence du titulaire blessé Nadal, qui subissait une intervention chirurgicale pour un problème de hanche qui a décimé sa saison après l’Open d’Australie.

Pegula vacille

La numéro trois mondiale Jessica Pegula n’avait jamais battu Elise Mertens lors de deux rencontres précédentes et les espoirs de l’Américaine de briser cette course pour rester sur la bonne voie pour un premier trophée du Grand Chelem se sont soldés par une déception avec une défaite 6-1 6-3.

Pegula, 29 ans, a particulièrement lutté contre la polyvalence de Mertens, qui l’a menée en lambeaux avec de délicieux coups droits tranchés, des gouttes, des lobs et des coups profonds pour traverser le match en 82 minutes.

Daria Kasatkina a été encore plus rapide sur la ligne d’arrivée contre une autre Américaine alors que la neuvième tête de série n’a perdu qu’un seul match dans sa victoire contre Peyton Stearns.

« Je dois être rapide parce que je ne suis pas aussi puissante que beaucoup de filles », a expliqué Kasatkina. « Physiquement, je ne suis pas très doué, donc je dois être rapide. Je dois trouver des moyens de gagner, de survivre.

« Je dois donc le faire avec mes jambes, avec le cerveau, et essayer de serrer le maximum que je peux. »

La Russe Daria Kasatkina effectue un retour en coup droit face à l’US Peyton Stearns lors de la sixième journée de l’Open de tennis de Roland-Garros à Paris le 2 juin 2023. © Thoman Samson, AFP

La demi-finaliste de l’an dernier, Kasatkina, devra à nouveau montrer sa meilleure forme au prochain tour où elle rencontrera l’ancienne numéro trois mondiale Elina Svitolina après que l’Ukrainienne a battu la Russe Anna Blinkova 2-6 6-2 7-5.

Svitolina a refusé de serrer la main de son adversaire et a été huée par certains fans, mais a déclaré que sa décision était par respect pour les soldats combattant sur la ligne de front après l’invasion de son pays par Moscou.

Anastasia Pavlyuchenkova, la finaliste de 2021, a pris un départ lent avant de terminer en force contre la 24e tête de série Anastasia Potapova 4-6 6-3 6-0 pour réserver un affrontement avec Mertens.

La 11e tête de série russe Karen Khachanov s’est qualifiée pour le quatrième tour en arrêtant le joker australien Thanasi Kokkinakis, mais c’était la fin pour son ami d’enfance et septième tête de série Andrey Rublev qui a perdu 5-7 0-6 6-3 7-6 (5) 6- 3 à Lorenzo Sonego.

Musetti a donné aux fans italiens plus de raisons de célébrer leur fête nationale avec une victoire 6-1 6-2 6-4 sur la 14e tête de série Cameron Norrie, bien que Fabio Fognini ait perdu contre Sebastian Ofner 5-7 6-3 7-5 1-6 6 -4.

Les fans français ont eu peu de raisons de se réjouir après une autre campagne embarrassante de Roland Garros, où la présence locale dans les tirages au sort des deux simples a pris fin un jour plus tôt.

Le directeur technique de la Fédération française de tennis, Nicolas Escude, a demandé aux joueurs de prendre leurs responsabilités.

« Notre objectif est pour tout le monde le même : voir nos joueurs briller, et ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mais les premiers à être à la fois pénalisés et en quelque sorte responsables des résultats sont les joueurs », a déclaré Escude. (Reportage de Shrivathsa Sridhar à Paris, édité par Pritha Sarkar et Ken Ferris)

(Reuters)