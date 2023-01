Djokovic égale le record du Grand Chelem en remportant le titre de l’Open d’Australie

Le Serbe compte désormais 22 tournois majeurs à son actif, à égalité avec Rafael Nadal sur la liste de tous les temps chez les hommes

Novak Djokovic a remporté un record du 22e titre du Grand Chelem en battant Stefanos Tsitsipas en deux sets lors de la finale de l’Open d’Australie dimanche. Dans le même temps, Djokovic a prolongé son nombre record de titres à Melbourne avec un 10e triomphe au tournoi.

Après être sorti des blocs pour prendre le premier set à la Rod Laver Arena, Djokovic a été obligé de travailler par la troisième tête de série Tsitsipas dans les deuxième et troisième sets. Mais le Serbe a appliqué son intensité caractéristique pour briser la résistance de son rival grec, s’imposant 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-5).

Avec le titre, Djokovic passe au niveau du grand espagnol Rafael Nadal sur 22 tournois du Grand Chelem au sommet de la liste de tous les temps chez les hommes. Après les derniers malheurs de Nadal en Australie et la marche impérieuse de Djokovic vers un autre titre, beaucoup inciteront le Serbe à se débrouiller seul en tête de ce classement – ​​même avec l’Open de France préféré de Nadal sur le calendrier du Grand Chelem.

Djokovic, 35 ans, est revenu en Australie cette année après sa déportation notoire il y a 12 mois. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas de rancune, mais Djokovic a reconnu que ce n’était pas le genre d’expérience qui pouvait être facilement oubliée.

En effet, l’épreuve n’a certainement pas émoussé la volonté de fer de Djokovic – ce qui a été plus évident que jamais au cours de la dernière quinzaine de jours à Melbourne. Le Serbe a été contraint de faire face à une blessure aux ischio-jambiers au début du tournoi – réagissant plus tard avec colère aux suggestions selon lesquelles il faisait plus de mal que nécessaire. Puis a suivi la dispute autour de son père Srdjan et une photo avec un groupe de pro-russes, Djokovic déplorant la couverture médiatique de l’incident comme une autre distraction indésirable. Comme en demi-finale, Srdjan Djokovic était de nouveau absent de la loge de son fils à la Rod Laver Arena pour son match avec Tsitsipas.

Mais sur le terrain, Djokovic n’a pas dévié de sa tâche. Il a été impérieux en veillant à rester invaincu à Melbourne depuis 2018, la finale de dimanche étant sa 28e victoire consécutive à l’Open d’Australie. Remarquablement, Djokovic n’a perdu aucune des 10 finales qu’il a disputées lors d’un tournoi qu’il a fait sien.

S’il est en forme, Nadal offrira inévitablement une menace à Roland-Garros en mai, mais après que le joueur de 36 ans a de nouveau lutté contre une blessure à Melbourne, cela semble loin d’être certain. Djokovic, 35 ans, verra Paris comme une opportunité de se débrouiller seul au sommet du classement du titre du Grand Chelem masculin de tous les temps – un exploit que beaucoup le soutiendraient pour finalement réaliser.

PLUS À VENIR