Djokovic effectue un retour émouvant pour garder les espoirs de Wimbledon en vie

Le champion en titre a riposté pour vaincre le jeune italien Jannik Sinner

La poursuite de Novak Djokovic pour un quatrième titre consécutif à Wimbledon est toujours d’actualité après avoir riposté superbement après deux sets pour relever le défi du jeune Italien Jannik Sinner.

Djokovic s’est tiré du bord du court central pour gagner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2, après avoir semblé exceptionnellement bâclé pendant une grande partie des premières étapes du match.

En fin de compte, le courage et la détermination auxquels le Serbe a fait appel tant de fois au fil des ans sont revenus au premier plan alors qu’il a survécu à Sinner dans un match d’un peu plus de trois heures et demie.

Retour complet 👑@DjokerNole est demi-finaliste de Wimbledon pour la 11e fois, scellant une sublime victoire 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 contre Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2 – Wimbledon (@Wimbledon) 5 juillet 2022

La tête de série Djokovic avait fait l’éloge du pécheur prometteur avant leur affrontement, affirmant qu’il avait vu certaines de ses propres qualités chez l’Italien de 20 ans qui continue de mûrir parmi l’élite du jeu.

Apparaissant dans un premier quart de finale à Wimbledon, Sinner n’a pas pris un départ de bon augure lorsque Djokovic a cassé son service à la première demande alors que le Serbe semblait exposer son décrochage tôt.

Mais après que Djokovic ait ouvert une avance de 4-1, Sinner était loin d’être intimidé, luttant pour briser le champion en titre à deux reprises avant de remporter le premier set 7-5.

Une performance inhabituellement bâclée de Djokovic s’est poursuivie dans le deuxième set alors qu’il subissait une double pause de service contre la jeune tête de série numéro 10, qui a continué à dominer les échanges clés.

Djokovic, cependant, a longtemps allié son talent avec un talent brillant pour se tirer des cordes même lorsqu’il est loin de son meilleur.

Cela s’est donc avéré lorsque le pendule a basculé dans le troisième set, Djokovic obtenant une pause cruciale pour aimer dans le quatrième jeu avant de prendre le set 6-3.

L’élan était fermement revenu en faveur du champion du Grand Chelem à 20 reprises alors qu’il luttait contre le contrôle du quatrième set avec des pauses de service consécutives, bien que Sinner ait montré une résistance tardive en obligeant Djokovic à se battre dur dans un long match pour conclure le set.

Il y avait aussi de l’esprit sportif au milieu d’une bataille intense sur le court central alors que Djokovic traversait le filet pour venir en aide à Sinner à un moment donné après que l’Italien ait glissé en poursuivant une volée.

Jannik Sinner tombe à la poursuite d’un ballon et roule en serrant sa cheville gauche. Djokovic n’hésite pas à grimper sur le filet et à l’aider à se relever. Le jeu continue avec Djokovic sur le point de remporter le quatrième set. pic.twitter.com/vgqOWd2tVY – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 5 juillet 2022

Sinner s’est dépoussiéré pour le décideur, tenant le service pour commencer le cinquième set, mais Djokovic a augmenté la pression dans le troisième jeu, inscrivant deux balles de break – dont une sauvée par Sinner avant de succomber à ce qui ressemblait au coup décisif.

Djokovic n’a pas regardé en arrière alors qu’il brisait à nouveau le service de Sinner, avant qu’un jeu de service à l’amour ne scelle le set et le match – qui était une 26e victoire consécutive au All England Club pour le numéro trois mondial.

Remarquablement, Djokovic a remporté 10 des 11 matchs en cinq sets qu’il a disputés au Grand Chelem sur gazon au fil des ans.

« Bonheur, amour, épanouissement, fierté, [I feel] tout sur ce terrain », Djokovic a déclaré sur le terrain lorsqu’on l’a interrogé sur sa séquence de victoires.

“Je l’aime. Je pense que la majorité des joueurs seraient d’accord pour dire qu’il s’agit du plus grand tournoi de tennis de l’histoire de notre jeu, donc ce court est le plus important, certainement dans ma carrière et dans ma vie.

Visant une septième couronne à Wimbledon au total et une quatrième sur la rotation, Djokovic rencontre ensuite le vainqueur du match entre le Belge David Goffin et la neuvième tête de série britannique Cameron Norrie, qui ont disputé leur quart de finale sur le court 1 mardi.

Djokovic, 35 ans, aura très envie d’atteindre une autre finale à Wimbledon, tandis que l’autre moitié du tirage au sort à SW19 compte son rival générationnel Rafael Nadal, qui est à la recherche d’un troisième titre du Grand Chelem de l’année et d’un 23e record au total. .

Tête de série deuxième, l’Espagnol affronte la tête de série numéro 11 américaine Taylor Fritz en quart de finale mercredi alors que Nadal vise ce qui serait une troisième couronne de Wimbledon au total mais une première depuis 2010.

Dans la même moitié du tirage au sort, l’instigateur australien Nick Kyrgios continue de montrer pourquoi il a le talent de déranger n’importe qui son jour, et affronte son rival non classé Cristian Garin du Chili en quart de finale sur le court 1, également mercredi.