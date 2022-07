Djokovic écrase les espoirs britanniques de réserver la finale de Wimbledon avec Kyrgios

Le sextuple champion était trop fort pour le favori local Cameron Norrie

Novak Djokovic reste en lice pour un quatrième titre consécutif à Wimbledon après que le Serbe a battu le Britannique Cameron Norrie en quatre sets lors de leur demi-finale vendredi.

La tête de série Djokovic a riposté après avoir abandonné le premier set à Norrie, émergeant avec une victoire de 2-6 6-3 6-2 6-4 pour passer à la pièce maîtresse de dimanche au All England Club, où il rencontrera le premier finaliste du Grand Chelem Nick Kyrgios. .

Kyrgios sera mieux reposé que Djokovic après que l’Australien ait obtenu un forfait en demi-finale lorsque Rafael Nadal a été contraint de se retirer blessé jeudi soir.

Djokovic, 35 ans, sera toujours vivement pressenti pour conserver la couronne qu’il a remportée lors des trois dernières occasions à SW19.

Le Serbe pourrait décrocher un septième titre au Grand Chelem sur gazon, ce qui le placerait au niveau des enjeux de tous les temps avec le grand américain Pete Sampras et juste un derrière le record de Wimbledon de Roger Federer.

A deux pas d’un quatrième titre consécutif à Wimbledon.@DjokerNole bat Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 pour atteindre sa huitième finale aux Championnats#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN – Wimbledon (@Wimbledon) 8 juillet 2022

Pour la neuvième tête de série Norrie, qui participait à une première demi-finale du Grand Chelem devant son public, ce fut un après-midi sur le court central qui a commencé assez brillamment avant de s’estomper lorsque Djokovic a trouvé son rythme familièrement formidable.

Djokovic avait semblé loin de son meilleur dans un premier set au cours duquel son service avait été breaké trois fois, bien que le champion en titre ait commencé le deuxième set avec beaucoup plus d’intention, assurant la pause du service dans le huitième jeu avant de se stabiliser à un set chacun.

Fermement dans l’ascendant, Djokovic a breaké du premier coup de posé dans le troisième set malgré une vilaine dégringolade en milieu de partie, alors qu’il commençait à exercer une mainmise sur le match.

La foule du court central a tenté de soulever le favori à domicile avec des chants sporadiques de “Allons-y Norrie, allons-y,” mais l’impact a été minime car le Britannique de 26 ans a de nouveau été breaké et Djokovic a avancé de deux sets à un.

Peut-être conscient qu’il ne voulait pas passer plus de temps que nécessaire sur le terrain dans le but d’économiser de l’énergie, Djokovic a continué à tourner les vis au début du quatrième set, brisant à nouveau le service de Norrie pour entamer la procédure.

Norrie s’est accroché du mieux qu’il a pu, mais Djokovic a vu le match se qualifier pour une huitième finale au total à Wimbledon.

Peut-être inquiétant pour Kyrgios, Djokovic n’a perdu qu’une seule des sept finales précédentes à SW19, lorsqu’il a été battu par le héros local Andy Murray en 2013.

La victoire de dimanche amènerait le Serbe à 21 titres du Grand Chelem au total, à un peu moins de Nadal, dont les espoirs de tournoi et de Grand Chelem du calendrier ont pris fin prématurément alors que ses problèmes de blessure l’ont rattrapé à Londres.

Mais Kyrgios ne sera pas pris à la légère dimanche, malgré son statut de non-ensemencement et le bruit de fond d’une affaire judiciaire imminente pour agression présumée dans son pays natal, le non-conformiste australien capable de le mélanger avec les meilleurs sur gazon lorsqu’il retrouve la forme.

Peut-être que donner à Kyrgios une confiance supplémentaire sera de savoir qu’il mène Djokovic 2-0 en tête-à-tête, les deux rencontres se déroulant sur des terrains durs en 2017, et l’Australien n’a pas encore laissé tomber un set à l’homme qui se dresse sur son chemin. soulevant un premier trophée majeur.

Pour Djokovic, cependant, les records et les repères continuent de monter. Avec sa 27e victoire consécutive à Wimbledon et sa 85e au total lors de la compétition vendredi, il a atteint une 32e finale du Grand Chelem pour le placer devant son rival générationnel Roger Federer dans les enjeux de tous les temps.

La plupart des apparitions finales en simple messieurs du Grand Chelem : 32 – @DjokerNole

31 – Roger Federer

30 – Rafael Nadal

19 – Ivan Lendl

18 – Pete Sampras#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/EPd8EB4Tmk – Wimbledon (@Wimbledon) 8 juillet 2022

S’exprimant après le match, Djokovic a avoué qu’il n’avait pas bien commencé avec Norrie clairement le meilleur joueur du premier set.

“J’ai eu de nombreuses demi-finales en Grand Chelem dans le passé, mais ce n’est jamais facile de sortir sur le court”, il a dit. “Vous avez beaucoup de pression et d’attentes envers vous-même et envers les autres.”

Bien que Djokovic ait suggéré que Norrie “j’avais pas grand chose à perdre” n’ayant jamais opéré à ce niveau auparavant, il a souhaité le meilleur à son adversaire.

“C’est un grand joueur. J’ai beaucoup de respect pour lui”, Djokovic a insisté, avant de souligner que le “le travail n’est pas terminé” en référence à Kyrgios.

“Une chose est sûre, il y aura beaucoup de feux d’artifice émotionnellement des deux [players]”, il a prédit.

“Ce sera sa première finale de Grand Chelem. De toute évidence, il est très excité et il n’a pas grand-chose à perdre. Il joue si librement. Il a l’un des plus gros services du jeu. Nous n’avons pas joué depuis un certain temps. “

“Je n’ai jamais gagné un set contre lui” Djokovic a également noté.

“J’espère que ce sera différent cette fois. C’est une autre finale pour moi à Wimbledon, alors j’espère que l’expérience pourra jouer en ma faveur.”