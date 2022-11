Djokovic devrait être autorisé à jouer à l’Open d’Australie – médias

La star serbe obtiendra probablement un visa pour jouer le Grand Chelem de l’année prochaine à Melbourne

Novak Djokovic jouera probablement l’Open d’Australie l’année prochaine, l’as serbe devant se voir accorder un visa ainsi qu’une interdiction d’entrer dans le pays de trois ans annulée, rapporte The Guardian.

Djokovic a été expulsé de manière sensationnelle d’Australie à la veille du tournoi de 2022 après avoir enfreint les directives Covid-19 du gouvernement de la coalition de l’époque, son visa ayant été révoqué par les autorités après qu’il ait été déterminé qu’un récent diagnostic de Covid-19 rapporté par le joueur l’avait fait. ne constituent pas un motif d’exemption de vaccin.

Bien qu’il ait obtenu un visa temporaire devant un tribunal de circuit fédéral, l’ancien ministre de l’Immigration Alex Hawke est intervenu pour annuler la décision du tribunal et retirer le visa au motif que la présence de Djokovic dans le pays pourrait provoquer des troubles civils s’il était autorisé à entrer en tant que personne non vaccinée. .

Après qu’une deuxième audience fédérale ait confirmé la position du gouvernement, Djokovic a été expulsé du pays quelques jours seulement avant qu’il ne devait jouer son premier match dans ce qui aurait été une tentative de remporter une dixième couronne de l’Open d’Australie.

Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, a déclaré mardi que les joueurs sont actuellement en cours de demande de visa pour le tournoi, qui débute le 16 janvier, et qu’il s’attend à ce que la demande de Djokovic soit autorisée par les autorités compétentes.

“Il y a un processus normal de demande de visa que tout le monde traverse en ce moment, et tout le monde passera par le bon moment“, a expliqué Tiley.

“Je ne pense pas qu’il devrait y avoir de traitement préférentiel pour qui que ce soit. Mais je m’attends à avoir une réponse pour tout le monde au moment où ils doivent réserver leurs vols et entrer, y compris Novak.

“Cela dépend entièrement du gouvernement australien. Je sais que Novak veut venir jouer et revenir à la compétition.

“Il aime l’Australie et c’est là qu’il a eu le plus de succès, mais le timing dépend de quelqu’un d’autre et nous jouerons celui-là à l’oreille.

“Il comprend les circonstances et tout, mais il doit s’arranger avec le gouvernement fédéral. Je suis convaincu qu’ils parviendront à un arrangement et j’espère que c’est positif.”

Pendant ce temps, Djokovic a déclaré après sa victoire lundi soir contre Stefanos Tsitsipas lors de la finale de l’ATP en Italie, que la balle est actuellement dans le camp du gouvernement australien et qu’il a entendu “rien d’officiel.”

“Nous attendons,” il a dit. “Ils communiquent avec le gouvernement australien. C’est tout ce que je peux te dire pour l’instant.”