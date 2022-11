Djokovic devance Medvedev pour conserver son record de victoires aux finales ATP

Le Serbe a survécu à une bagarre en trois sets avec son rival russe à Turin

Novak Djokovic a remporté une bataille en trois sets avec Daniil Medvedev lors de la finale de l’ATP à Turin, bien que la nature exténuante de la compétition ait été loin d’être idéale pour le Serbe avant les demi-finales du tournoi dans moins de 24 heures.

Déjà assuré d’une place dans le dernier carré de l’événement de fin de saison après avoir remporté ses deux premiers matchs du tournoi à la ronde cette semaine, Djokovic a assuré qu’il a terminé la phase de groupes avec un dossier parfait avec son 6-3 6-7 (5-7 ) Victoire 7-6 (7-2) contre Medvedev vendredi.

Mais un bras de fer brutal qui a duré plus de trois heures n’était peut-être pas une préparation idéale pour Djokovic avant qu’il n’affronte l’Américain Taylor Fritz en demi-finale au Pala Alpitour samedi.

Fritz sera beaucoup mieux reposé après avoir scellé sa place dans les huitièmes de finale avec une victoire sur le Canadien Felix Auger-Aliassime jeudi.

Ayant déjà vu ses propres chances en demi-finale se terminer par deux défaites en phase de groupes, Medvedev jouait en grande partie pour la fierté contre Djokovic.

Mais le Russe avait une victoire de retour en vue lorsqu’il servait pour le match à 5-4 dans le troisième set, après avoir brisé le service de Djokovic dans un match titanesque de 15 minutes.

Mais tout comme il l’avait fait contre Stefanos Tsitsipas plus tôt dans la semaine, Medvedev a laissé passer l’occasion alors que Djokovic revenait au niveau à 5-5, avant de continuer à exercer un contrôle dans le bris d’égalité.

Medvedev a été déçu après un autre match serré à Turin.

© Valerio Pennicino / Getty Images



Djokovic reste sur la bonne voie pour un sixième titre en finale de l’ATP – qui égalerait le record de Roger Federer – mais ce serait une première depuis 2015 pour le Serbe.

Medvedev, qui a été champion du tournoi en 2020 et finaliste battu l’année dernière, laisse Turin sans victoire lors de ses trois matches, mais après avoir joué son rôle dans un “groupe rouge” passionnant.

“Daniil et moi avons eu quelques batailles dans le passé et je savais en entrant dans le match aujourd’hui que ce serait son dernier match de la saison et qu’il ne voudrait pas finir avec une défaite”, Djokovic a déclaré à propos du thriller à Turin, alors qu’il s’améliorait à 8-4 dans son bilan face à face avec Medvedev.

« Être capable de trouver la dernière goutte d’énergie pour revenir dans le match. A 4-5, j’ai réussi à lire son service et à bien anticiper et je me suis mis en bonne position. J’ai très bien commencé le tie-break.

“Difficile trois matches pour lui, perdant 7-6 dans le troisième des trois matches. Ce n’est pas facile, mais c’est un joueur incroyable. J’ai beaucoup de respect pour lui et quelle belle bataille.

Lire la suite Djokovic confirme ses plans pour l’Open d’Australie

Plus tard vendredi, la dernière place en demi-finale sera décidée lorsque le Russe Andrey Rublev affrontera le Grec Tsitsipas, les deux hommes ayant remporté une victoire lors de leurs deux matches de groupe jusqu’à présent.

Le “groupe vert” s’est terminé jeudi lorsque l’Américain Fritz a battu Auger-Aliassime pour réserver une demi-finale avec Djokovic.

Le Norvégien Casper Ruud avait déjà assuré sa place dans le dernier carré, mais a perdu son dernier match de phase de groupes en deux sets face au déjà éliminé Rafael Nadal.

Les demi-finales se déroulent à Turin samedi, avant la finale dimanche.

Djokovic reste le seul homme invaincu au tournoi, et s’il décroche le titre, le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises devrait gagner un salaire de 4,74 millions de dollars en tant que champion invaincu.