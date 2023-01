Djokovic détruit son rival australien dans la quête du titre

Le Serbe a poursuivi sa quête d’un 10e titre de l’Open d’Australie avec une victoire écrasante sur Alex de Minaur à Melbourne

Novak Djokovic, neuf fois vainqueur du tournoi, affrontera le Russe Andrey Rublev en quarts de finale de l’Open d’Australie après que le héros local serbe Alex de Minaur ait écrasé lundi son match du quatrième tour.

Djokovic a ignoré toute inquiétude persistante concernant une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il maîtrisait l’impuissant De Minaur en deux sets, 6-2 6-1 6-2, à la Rod Laver Arena. La tête de série numéro 22, De Minaur, n’a pas répondu à la domination de Djokovic alors que le Serbe – quatrième tête de série cette année à Melbourne – a remporté six des 12 balles de break qu’il a fabriquées sur le service de son rival sans en affronter aucune en retour.

Djokovic, 35 ans, a été contraint de faire face à une blessure à l’ischio-jambier gauche lors des tours précédents à Melbourne, et bien que sa jambe ait de nouveau été fortement attachée, le problème n’a pas semblé le déranger car il a mis fin aux espoirs locaux – et l’étrange épidémie de chahut dans la foule – de façon clinique.

“Évidemment, j’avais affaire à une blessure, je ne ressens rien aujourd’hui. Je remercie mon équipe médicale, mon kiné, je remercie Dieu. Je ne tiens rien pour acquis, alors continuons comme ça. a déclaré Djokovic sur le court après sa victoire.

“J’ai pris beaucoup de pilules, ce n’est pas l’idéal… mais pas ce genre de pilules, les gars, les anti-inflammatoires. Vraiment, aujourd’hui a été la meilleure journée jusqu’à présent et j’espère que cela restera ainsi.

Djokovic a vu De Minaur, 23 ans, de manière clinique.

© Clive Brunskill / Getty Images



Le Serbe affrontera désormais la cinquième tête de série Rublev en quarts de finale mercredi, après que le Russe soit sorti d’une épopée en cinq sets contre l’adolescent danois Holger Rune plus tôt lundi.

Rublev, 25 ans, a admis après ce match que “personne ne veut affronter Novak” au tirage au sort. Le Russe a réussi à remporter l’une des trois rencontres en carrière du duo à ce jour – sur terre battue à Belgrade l’année dernière – bien que Djokovic ait remporté ses deux matchs en salle sur terrain dur, le plus récemment lors de la finale de l’ATP à Turin en novembre dernier.

Pour Rublev, ce sera une septième apparition en quart de finale du Grand Chelem, et il n’a réussi à progresser d’aucun de ses six précédents. Djokovic, quant à lui, est dans les huit derniers d’un Grand Chelem pour la 54e fois et pour la 13e fois à Melbourne.

Djokovic est retourné en Australie après sa tristement célèbre expulsion consécutive l’année dernière en raison de son statut vaccinal, ce qui l’a empêché de défendre son titre à Melbourne Park. Il a repris là où il s’était arrêté sur le terrain, remportant le titre ATP 250 à Adélaïde plus tôt ce mois-ci et étendant maintenant son record invaincu à l’Open d’Australie à 25 matches remarquables.

Djokovic vise un 22e titre du Grand Chelem au total, ce qui le placerait au niveau de Rafael Nadal en tête de la liste de tous les temps. S’il triomphait à Melbourne, Djokovic deviendrait également le deuxième joueur aux côtés de Nadal à remporter 10 titres ou plus en un seul Grand Chelem – Nadal remportant 14 couronnes sur les courts en terre battue de Roland-Garros.