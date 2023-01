Djokovic dénonce les critiques de fausses blessures

Le Serbe a été aux prises avec une plainte aux ischio-jambiers tout au long de l’Open d’Australie

La star du tennis serbe Novak Djokovic a riposté aux critiques qui l’ont accusé d’avoir simulé une blessure aux ischio-jambiers à l’Open d’Australie, affirmant que cela ne lui donnait que plus de motivation pour remporter un dixième titre Down Under.

Djokovic, 35 ans, affrontera le Russe Andrey Rublev lors d’un match de quart de finale mercredi à la Rod Laver Arena alors qu’il vise une dixième couronne à l’Open d’Australie et une 22e victoire record en Grand Chelem.

Cependant, sa course à travers le tournoi est survenue au milieu de rapports constants faisant état d’une blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche, ce qui a entraîné des temps morts pour blessure lors de ses matchs de deuxième et troisième tours.

Néanmoins, Djokovic a traversé l’événement avec une relative facilité jusqu’à présent – ​​et a semblé sous une forme impressionnante lors du choc de quatrième tour de lundi avec Alex De Minaur, ne perdant que cinq matchs dans une victoire catégorique en trois sets.

Mais sa course à travers le tournoi est survenue au milieu de murmures selon lesquels Djokovic a exagéré l’étendue de la blessure – une accusation qui, selon lui, ne s’appliquerait qu’à lui.

“Je laisse le doute à ces gens – laisse-les douter,” il a dit.

“Seules mes blessures sont remises en cause. Quand d’autres joueurs sont blessés, ce sont eux les victimes, mais quand c’est moi, je fais semblant. C’est très intéressant. Je ne pense pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.

“J’ai l’IRM, l’échographie et tout le reste, d’il y a deux ans et maintenant. Que je publie cela dans mon documentaire ou sur les réseaux sociaux dépend de ce que je ressens. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas.

“Je ne suis pas vraiment intéressé à ce stade par ce que les gens pensent et disent. C’est amusant, c’est intéressant de voir comment le récit qui m’entoure continue, [a] récit différent par rapport à d’autres joueurs qui ont vécu des situations similaires.

“Mais j’y suis habitué et cela me donne juste plus de force et de motivation. Alors je les en remercie.”

Djokovic a surmonté des blessures lors de tournois de haut niveau dans le passé. Il a combattu une plainte abdominale il y a deux ans en Australie pour finalement remporter le titre, et semblait être en difficulté en raison d’une autre blessure contre Andy Murray lors du même événement en 2015, pour récupérer et gagner.

Cependant, une blessure l’a chassé de Wimbledon en 2017 et de l’US Open deux ans plus tard.

Je déteste la façon dont les médias créent toujours la controverse et sortent les choses de leur contexte pour faire la une des journaux. J’ai été dominé et surclassé hier. Et si on se concentrait sur le tennis pour une fois. Je vais me remettre au travail et m’améliorer, vous pouvez compter là-dessus. Merci Australie ❤️ — alex de minaur (@alexdeminaur) 24 janvier 2023

Alex De Minaur, l’homme battu par Djokovic lundi, a également pataugé dans la rangée sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il avait “dominé et surclassé” mais a déploré que la notoriété de Djokovic concentre souvent un regard médiatique sur des allégations extrajudiciaires.

“Je déteste la façon dont les médias créent toujours la controverse et sortent les choses de leur contexte pour faire la une des journaux“, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

“J’ai été dominé et surclassé hier. Et si on se concentrait sur le tennis pour une fois. Je vais me remettre au travail et m’améliorer. Tu peux compter sur ça. Merci l’Australie.”