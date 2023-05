La star du tennis a appelé à l’arrêt de la violence après que les troupes de l’OTAN se sont affrontées avec des manifestants serbes dans la province séparatiste

La légende du tennis serbe Novak Djokovic a écrit un message proclamant que « Le Kosovo est le cœur de la Serbie » après une victoire au premier tour contre l’Américain Aleksandar Kovacevic à Roland-Garros lundi. Des combats ont éclaté entre des manifestants serbes et des troupes de l’OTAN dans le nord du Kosovo plus tôt dans la journée.

Immédiatement après avoir vaincu Kovacevic, Djokovic s’est approché d’une caméra vidéo – où les joueurs signent traditionnellement des autographes – et a écrit « Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêter la violence. »

Le champion en titre le plus ancien de l’histoire de l’ATP a développé son message lors d’une conférence de presse d’après-match.

« En tant que Serbe, ça me fait très mal ce qui se passe au Kosovo », il a dit. « Le moins que je puisse faire, c’est que je me sens responsable en tant que personnage public et fils d’un homme né au Kosovo. Je ressens le besoin de montrer mon soutien à toute la Serbie. Je ne sais pas ce que l’avenir réserve au peuple serbe et au Kosovo, mais il est très nécessaire de montrer son soutien.

« Je suis contre les guerres et tout conflit, je l’ai toujours exprimé en public », il a poursuivi en ajoutant que « Le Kosovo est notre foyer, notre bastion, la plus grande bataille s’y est déroulée, les monastères les plus importants s’y trouvent. »















Historiquement une province de Serbie, la population serbe du Kosovo a chuté en raison des expulsions pendant la Seconde Guerre mondiale et après que l’OTAN a mené une guerre aérienne contre la Serbie en 1999 au nom des terroristes albanais. Plus de 150 églises, cimetières et monastères orthodoxes serbes ont été détruits par les séparatistes albanais entre 1999 et 2004, et le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008, soutenu par les États-Unis et la plupart de ses alliés de l’OTAN.

Les Serbes restent la plus grande ethnie dans certaines poches du nord du Kosovo, et des violences ont éclaté lundi dans l’un de ces endroits : la ville de Zvecan. Les troupes de l’OTAN ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et prétendument des balles en caoutchouc contre des manifestants serbes qui protestaient contre l’installation d’un maire de souche albanaise après une élection qu’ils avaient boycottée.

Environ 50 manifestants et 25 soldats de l’OTAN ont été blessés dans la mêlée, les responsables occidentaux accusant les Serbes d’avoir incité à la violence et les Serbes accusant les forces de l’OTAN. Après la bagarre, le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le Premier ministre albanais du Kosovo, Albin Kurti, d’avoir tenté de « provoquer un conflit majeur entre les Serbes et l’OTAN », et averti que la Serbie « ne permettra pas un pogrom ou le meurtre de son peuple. »