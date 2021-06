Djokovic contre Nadal pour la 58e fois ; Sakkari met fin à la défense Swiatek

Novak Djokovic organiser une 58e réunion avec Rafael Nadal mercredi lorsqu’il a atteint sa 40e demi-finale du Grand Chelem tandis que Maria Sakkari a surpris la championne en titre Iga Swiatek pour devenir la première femme grecque à se qualifier pour les quatre derniers d’un majeur.

Le numéro un mondial Djokovic a battu l’Italien Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 pour réserver sa place en demi-finale parisienne pour la 11e fois.

Nadal, 13 fois champion, a battu l’Argentin Diego Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 pour se qualifier pour les demi-finales pour la 14e fois.

Le match de Djokovic s’étendant au-delà du couvre-feu national de 23 heures, le jeu a été interrompu pendant environ 20 minutes à 3-2 dans le quatrième set afin que 5 000 fans puissent être évacués du court Philippe Chatrier.

Djokovic a finalement remporté le match sur une troisième balle de match, mais seulement après avoir été expulsé d’un panneau publicitaire, frustré d’avoir raté les deux premiers.

« C’était une libération de toutes les émotions que j’avais gardées en moi », a déclaré Djokovic qui a frappé 44 vainqueurs et sauvé les trois balles de break auxquelles il a été confronté.

‘Vraiment difficile’

« Après le départ de tous les fans et la petite pause, ce n’était pas facile de trouver le rythme. C’était vraiment un match très difficile pour moi. »

La demi-finale de vendredi sera le huitième match entre Djokovic et Nadal à Roland-Garros où l’Espagnol a un avantage de 7-1.

Cela inclut la finale de l’année dernière, mais Djokovic reste l’un des deux hommes à avoir battu Nadal lors du tournoi.

Djokovic, 18 fois vainqueur majeur et 2016 Internationaux de France champion, cherche à devenir le premier homme en plus d’un demi-siècle à remporter deux fois les quatre Chelems.

Nadal, quant à lui, peut remporter un 21e tournoi majeur avec une victoire lors de la finale de dimanche, devançant Roger Federer dans la course de tous les temps.

Pour la première fois, les fans ont été autorisés à assister à une séance du soir lors du tournoi de cette année grâce à un assouplissement des restrictions de Covid-19.

La foule de 5 000 personnes a regardé Djokovic prendre le commandement contre Berrettini qui avait atteint les quarts de finale lorsque Roger s’est retiré du tournoi.

Cependant, le jeu a été interrompu juste avant 23 heures pour permettre aux spectateurs de partir.

Certains scandaient : « On va rester, on va rester » avant de céder et de sortir du Tribunal Philippe Chatrier.

« C’est inacceptable »

« Nous avons payé 500 euros pour les deux tiers d’un match. C’est inacceptable », a déclaré un homme regardant le quart de finale avec sa femme et ses deux enfants.

Nadal a battu Schwartzman pour la 11e fois en 12 rencontres, haussant les épaules en voyant sa série gagnante de 36 sets consécutifs se terminer.

Le numéro trois mondial a amélioré son record de Roland-Garros à 105 victoires et seulement deux défaites alors qu’il se qualifiait pour sa 35e demi-finale du Grand Chelem.

« C’est toujours incroyable pour moi de revenir en demi-finale une autre fois », a déclaré Nadal.

Schwartzman a également perdu contre Nadal en demi-finale 2020 à Paris.

« La prochaine fois, je veux être de l’autre côté du tableau », a déclaré l’Argentin triste.

Sakkari ‘sans voix’

Le numéro 18 mondial Sakkari a triomphé 6-4, 6-4 sur Swiatek, huitième tête de série polonaise, et affrontera la République tchèque Barbora Krejcikova, 33e, pour une place en finale.

L’autre demi-finale de jeudi verra la 31e tête de série russe Anastasia Pavlyuchenkova affronter la Slovène Tamara Zidansek, non tête de série.

Pour la première fois de l’ère Open, les demi-finales de Roland-Garros mettront en vedette quatre femmes qui n’avaient jamais atteint ce stade des Chelems.

« Je suis sans voix. C’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Sakkari, 25 ans.

Swiatek était entrée dans le match après 22 sets consécutifs remportés à Roland-Garros, mais son défi a été réduit par une blessure à la cuisse droite qui a nécessité un enregistrement pendant un temps mort médical au début du deuxième set.

Sa défaite fait que Justine Henin reste la dernière joueuse à défendre le titre féminin à Paris en 2007.

« Cette année, j’avais plus de pression sur moi, mais je pense que le quart de finale est un bon travail », a déclaré Swiatek.

Krejcikova a éliminé l’Américaine de 17 ans Coco Gauff 7-6 (8/6), 6-3 après avoir eu besoin de six balles de match pour terminer le travail.

Gauff, le plus jeune quart de finaliste d’un tournoi majeur en 15 ans, a été défait par sept doubles fautes et 41 fautes directes.

« Je n’aurais jamais vraiment imaginé que je serais ici un jour sur ce terrain, surtout en simple, et que je pourrais gagner », a déclaré Krejcikova, qui avait été tellement paralysée par la peur avant sa victoire des 16 derniers sur Sloane Stephens qu’elle a verrouillé elle-même dans un bureau du stade et a pleuré.

Krejcikova, maintenant sur une séquence de 10 victoires consécutives, connaît une semaine chargée. Elle est également en demi-finale du double féminin.

Résultats Open de France 2021, Jour 11 :

Hommes (Quarts de finale)

Novak Djokovic (SRB x1) contre Matteo Berrettini (ITA x9) 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

Rafael Nadal (ESP x3) contre Diego Schwartzman (ARG x10) 6-3, 4-6, 6-4, 6-0

Femmes (Quarts de finale)

Barbora Krejcikova (CZE) bt Coco Gauff (USA x24) 7-6 (8/6), 6-3

Maria Sakkari (GRE x17) avec Iga Swiatek (POL x8) 6-4, 6-4

