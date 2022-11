Djokovic confirme ses plans pour l’Open d’Australie

Novak Djokovic a été autorisé à jouer le tournoi de janvier à Melbourne

La star du tennis serbe Novak Djokovic a confirmé qu’il avait obtenu un visa pour entrer en Australie en janvier avant le premier événement du Grand Chelem de la nouvelle année.

Djokovic a dominé l’Open d’Australie depuis sa première victoire à Melbourne en 2008, et depuis lors, il a remporté le premier prix à huit reprises – dont la plus récente est survenue en 2021.

Il était sur le point de se battre pour une dixième couronne record, ainsi que de revendiquer ce qui à l’époque aurait été une 21e victoire record en Grand Chelem, lors du tournoi de janvier dernier avant de tomber sous le coup des politiques d’immigration antérieures de l’Australie qui dictaient que tous les visiteurs dans le pays doit être entièrement vacciné contre le Covid-19.

Mais toute répétition du drame qui a saisi le monde du tennis il y a plusieurs mois a été exclue après que Djokovic a confirmé à Turin, en Italie, après sa victoire en finale de l’ATP contre Andrey Rublev, que de telles barrières avaient maintenant été supprimées.

“J’ai été très heureux de recevoir les nouvelles hier», a-t-il déclaré à propos de sa demande de visa réussie.

Djokovic, qui a exclu d’être vacciné contre Covid-19, a surmonté une infection à coronavirus l’année dernière et a obtenu une exemption d’entrée pour la dernière édition de l’Open d’Australie en janvier.

Cependant, il a ensuite été expulsé d’Australie dix jours après son arrivée dans le pays après l’intervention du gouvernement, malgré le lancement initial d’une contestation judiciaire réussie qui a ensuite été annulée par les autorités australiennes.

Le Serbe a été frappé d’une interdiction d’entrer en Australie de trois ans, mais celle-ci a ensuite été annulée au milieu d’un processus de demande de visa pour l’itération 2023 du tournoi à la demande du nouveau ministre australien de l’Immigration, Andrew Giles, dont le gouvernement est arrivé au pouvoir en mai. .

L’Australie a considérablement assoupli ses règles Covid-19 pour les voyageurs étrangers pendant l’été, ne les obligeant plus à fournir une preuve de vaccination.

Des signes semblaient forts indiquant que Djokovic jouerait l’événement en 2023 lorsque le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré mardi qu’il espérait que les problèmes d’immigration de Djokovic étaient derrière lui.

“Je sais que Novak veut venir jouer et revenir à la compétition“, a déclaré Tiley. “Il aime l’Australie et c’est là qu’il a eu le plus de succès.”