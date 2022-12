Djokovic confirmé pour l’ouverture de la saison australienne

Le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises jouera à l’International d’Adélaïde en janvier

Novak Djokovic a été confirmé pour son premier tournoi en Australie depuis son expulsion consécutive du pays impliquant son statut de vaccination Covid en janvier de cette année.

Le Serbe est arrivé en Australie avec une exemption médicale au début de 2022 et pensait que cela lui permettrait de jouer à l’Open d’Australie, où il est le neuf fois champion du simple masculin. Après une intervention politique, cependant, il a été expulsé et risquait d’être banni d’Australie pendant trois ans.

Le joueur de 35 ans a vu son interdiction de visa annulée le mois dernier – et il a maintenant été confirmé qu’il jouera à l’International d’Adélaïde aux côtés de trois des dix meilleurs joueurs masculins de l’ATP, dont l’ancien numéro un mondial russe Daniil Medvedev, le compatriote de Medvedev Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime.

Djokovic cherchera à commencer la saison 2023 de la même manière qu’il a terminé 2022. Gagnant de la finale de l’ATP en décembre, il dirige maintenant Down Under et cherche à niveler son rival générationnel Rafael Nadal sur 22 victoires en Grand Chelem.

Nadal a remporté la dernière édition de l’Open d’Australie en battant Medvedev en finale en l’absence de Djokovic. Avec un autre triomphe à Roland-Garros, l’Espagnol a pris deux devant Roger Federer et Djokovic, avant que le Serbe n’en retire un en scellant sa septième couronne à Wimbledon en juillet.

Djokovic a dit qu’il était “très heureux” pour recevoir la nouvelle de l’annulation de son interdiction de visa australien, ce qui est venu comme un “le soulagement” connaissance “ce que moi et les gens les plus proches de moi avons vécu cette année avec ce qui s’est passé en Australie et après l’Australie évidemment.”

“Je ne pouvais pas recevoir de meilleures nouvelles à coup sûr – pendant ce tournoi également. [The] L’Open d’Australie a été mon Grand Chelem le plus réussi. J’ai fait certains des meilleurs souvenirs là-bas, “ Djokovic a ajouté.

« Bien sûr, je veux y retourner. Je veux jouer au tennis, faire ce que je fais de mieux, [and] j’espère avoir un bel été australien.

« Je suis toujours reconnaissant de vivre des expériences, quelles qu’elles soient. J’essaie d’être optimiste et positif dans la vie. J’ai hâte de commencer la nouvelle année en Australie, et nous verrons comment se déroulera l’année prochaine », Djokovic a conclu.

L’International d’Adélaïde commence le 1er janvier, l’Open d’Australie commençant 15 jours plus tard à Melbourne.