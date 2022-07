Djokovic confirme le lien “Dream Team” avec Nadal et Federer

Le Serbe a annoncé sa participation à la Laver Cup 2022

Novak Djokovic a confirmé qu’il complétera une équipe de légendes du tennis aux côtés de Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray alors qu’ils concourront pour l’équipe européenne à la Laver Cup à Londres plus tard cette année.

Djokovic, 35 ans, rejoindra d’autres membres du groupe autrefois surnommés les “Big Four” de leur sport pour le tournoi à l’O2 dans la capitale britannique du 23 au 25 septembre.

Ils feront partie d’une équipe européenne dirigée par l’ancien grand suédois Bjorn Borg et affronteront l’équipe mondiale dirigée par la légende américaine John McEnroe.

Pour Djokovic, ce sera la première fois qu’il disputera la Laver Cup depuis Chicago en 2018.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre à nouveau Team Europe pour la Laver Cup à l’O2 Arena de Londres en septembre”, a déclaré le roi du Grand Chelem à 21 reprises dans les commentaires sur le site Web du tournoi.

“C’est la seule compétition où vous pouvez jouer dans un environnement d’équipe avec des gars contre qui vous êtes normalement en compétition et rejoindre Rafa, Roger et Andy – trois de mes plus grands rivaux de tous les temps – ça va être un moment vraiment unique dans l’histoire de notre sport.

Entre eux, Djokovic, Nadal et Federer comptent 63 titres en simple du Grand Chelem, tandis que l’ancien numéro un mondial Murray en a également trois à son actif.

Le quatuor a remporté 66 des 76 derniers titres en simple masculin du Grand Chelem proposés – dont deux pour Nadal cette année et un pour Djokovic plus récemment à Wimbledon.

Federer, 40 ans, a été gêné par une blessure au crépuscule de sa carrière et n’a pas concouru depuis Wimbledon en 2021 – mais a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il visait toujours un retour en septembre.

Nommée en l’honneur de l’icône du tennis australien Rod Laver, la Laver Cup de trois jours a été lancée il y a six ans et met en vedette six des meilleurs joueurs d’Europe contre six homologues du reste du monde.

L’équipe Europe a remporté chaque édition de l’événement jusqu’à présent, triomphant à Prague 2017, Chicago 2018, Genève 2019 et Boston 2021.

Il reste encore deux places à pourvoir dans l’équipe européenne pour cette année, tandis que l’équipe mondiale de McEnroe contient jusqu’à présent le Canada Felix Auger-Aliassime, l’Américain Taylor Fritz et l’Argentin Diego Schwartzman.

Le tournoi de cette année sera une chance pour Djokovic de concourir à Londres, bien que le joueur de 35 ans devrait se voir refuser cette opportunité à l’US Open en août et septembre.

Les organisateurs ont nommé Djokovic sur la liste provisoire des inscrits cette semaine, mais ont confirmé qu’ils respecteraient les règles d’entrée du gouvernement américain, qui interdisent aux non-ressortissants tels que Djokovic d’entrer dans le pays s’ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

Djokovic a répété après sa victoire à Wimbledon qu’il n’était pas disposé à se faire vacciner contre Covid simplement pour être autorisé à jouer à des tournois, ce qui signifie qu’il sera exclu des prochains tournois américains.