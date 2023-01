Djokovic bat Tsitsipas pour le 10e titre de l’Open d’Australie et égalise Nadal avec le 22e Grand Chelem

Novak Djokovic est monté dans les tribunes de la Rod Laver Arena pour célébrer son 10e championnat de l’Open d’Australie et son 22e titre record du Grand Chelem dimanche et, après avoir sauté et levé les poings avec son équipe, il s’est effondré sur le dos en pleurant.

Lorsqu’il est revenu sur la surface de jeu, Djokovic s’est assis sur son banc de touche, a enfoui son visage dans une serviette blanche et a encore sangloté.

Ce voyage en Australie a été bien plus réussi que celui d’il y a un an, lorsqu’il avait été expulsé du pays parce qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19. Et Djokovic a accompli tout ce qu’il aurait pu souhaiter à son retour : il a repris sa voie gagnante à Melbourne Park et est revenu au sommet du tennis, déclarant : “C’est probablement, je dirais, la plus grande victoire de ma vie.”

Seulement brièvement défié en finale, Djokovic a simplement été meilleur dans les moments les plus cruciaux et a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). En prime, Djokovic passera du n ° 5 au n ° 1 au classement ATP, une place qu’il occupe déjà depuis plus de semaines que tout autre homme.

“Je tiens à dire que cela a été l’un des tournois les plus difficiles auxquels j’ai jamais joué de ma vie, compte tenu des circonstances. Je n’ai pas joué l’année dernière, je reviens cette année”, a déclaré Djokovic, vêtu d’une veste blanche zippée avec un “22” sur sa poitrine. “Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accueilli, mis à l’aise, d’être à Melbourne, d’être en Australie.”

Le Serbe de 35 ans a prolongé sa séquence sans défaite à Melbourne à 28 matches, la plus longue séquence de l’ère Open, qui remonte à 1968. Il ajoute le trophée n ° 10 aux sept de Wimbledon, trois de l’US Open – où il était également absent l’année dernière en raison d’aucun coup de coronavirus – et deux de l’Open de France, pour égaler le rival Rafael Nadal pour le plus par un homme.

Seules deux femmes – Margaret Court, avec 24 ans, et Serena Williams, avec 23 ans – sont devant lui.

Il s’agissait également du 93e titre au niveau de la tournée ATP pour Djokovic, brisant une égalité avec Nadal pour le quatrième rang.

“Je voudrais vous remercier d’avoir poussé notre sport jusqu’ici”, a déclaré Tsitsipas à Djokovic.

Djokovic participait à sa 33e finale majeure, Tsitsipas à sa deuxième – et le Grec de 24 ans a également perdu l’autre, à l’Open de France 2021, contre Djokovic.

Par une soirée fraîche sous un ciel nuageux, et avec une bande sonore de chants de supporters des deux hommes incitant à plusieurs reprises l’arbitre de chaise à demander le silence, Djokovic a été supérieur tout au long, en particulier dans les deux bris d’égalité.

Il a pris une avance de 4-1 dans le premier, puis a décroché les trois derniers points. Il a mené 5-0 dans le bris d’égalité final et, quand il s’est terminé, il a pointé sa tempe avant de crier, prélude à toutes les larmes.

“Très émouvant pour nous. Très émouvant pour lui”, a déclaré l’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic. “C’est une grande réussite. Ce furent trois semaines vraiment difficiles pour lui. Il a réussi à tout surmonter.”

Peut-être étonnamment, Tsitsipas était prêt à s’engager dans le genre d’allers-retours fatigants pour les jambes et les poumons sur lesquels Djokovic a construit sa carrière exceptionnelle. Comment cela a-t-il fonctionné ? Sur des points d’une durée d’au moins cinq coups, Djokovic en a remporté 43, Tsitsipas 30.

“J’ai fait tout mon possible”

Là encore, lors des rares occasions où Tsitsipas a chargé le filet, Djokovic a souvent évoqué un coup de passe trop difficile à gérer.

Ce n’est pas comme si Tsitsipas jouait si mal, à part une série d’erreurs précoces qui semblaient être plus un produit de tension qu’autre chose.

C’est que Djokovic était trop inflexible. Trop précis avec ses coups, ne faisant que 22 fautes directes, 20 de moins que son adversaire. Des coups de chasse trop rapides et flexibles (autre que sur un point du deuxième set, quand, courant sur sa gauche, Djokovic a fait une chute).

“J’ai fait tout mon possible”, a déclaré Tsitsipas, qui serait également passé au n ° 1 avec une victoire, en remplacement de Carlos Alcaraz, absent de l’Open d’Australie en raison d’une blessure à la jambe.

Peut-être. Pourtant, Djokovic pousse et pousse et pousse encore plus, jusqu’à ce que ce soit l’adversaire qui soit quelque chose de moins que parfait sur un swing, manquant ou offrant une ouverture pour bondir.

C’est ce qui s’est passé lorsque Tsitsipas a détenu son premier point de rupture – qui était également un point de consigne – alors qu’il menait 5-4 dans le deuxième et Djokovic servait à 30-40. Serait-ce un point d’appui ? Djokovic pourrait-il céder? Tsitsipas pourrait-il déferler ?

Euh non.

Un point de 15 coups conclu avec Djokovic frappant un vainqueur du coup droit croisé qui ressemblait à une déclaration. Deux ratés de Tsitsipas ont suivi : un revers long, un coup droit large. Cela ressemblait à une capitulation. Même lorsque Tsitsipas a effectivement fait une pause dans le troisième, Djokovic a fait une pause tout de suite.

Il y a eu plus que des coups droits et des revers dans l’esprit de Djokovic au cours des deux dernières semaines.

Il y avait la question pas si petite de la saga juridique de l’année dernière – il a tour à tour reconnu que tout cela servait de forme de motivation, mais a également dit l’autre jour: “J’en ai fini avec ça” – et la curiosité quant au type de réception il obtiendrait une fois autorisé à entrer en Australie parce que les restrictions pandémiques ont été assouplies.

Il a entendu une tonne de soutien fort, mais a également fait face à des chahuts persistants pendant la compétition, y compris des applaudissements après des fautes dimanche.

Il y avait le tendon gauche endolori qui a été lourdement bandé pour chaque match – jusqu’à la finale, c’est-à-dire lorsqu’un seul morceau de ruban de sport beige était visible.

Et puis il y a eu l’affaire compliquée de son père, Srdjan, filmé avec un groupe de personnes avec des drapeaux russes – dont un avec une image de Vladimir Poutine – après le quart de finale de Djokovic. Le tournoi a interdit aux spectateurs de porter des drapeaux de la Russie ou de la Biélorussie, affirmant qu’ils causeraient des perturbations en raison de l’invasion en cours de l’Ukraine. Djokovic et son père ont dit que c’était un malentendu; Srdjan pensait qu’il était avec les fans serbes.

Pourtant, Srdjan Djokovic n’a pas assisté à la demi-finale ni à la finale de son fils.

Quoi qu’il en soit, Djokovic a excellé comme il l’a si souvent fait.

“Il est le plus grand”, a déclaré Tsitsipas, “qui ait jamais tenu une raquette de tennis.”

Krejcikova et Siniakova remportent le double féminin

Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova ont prolongé leur séquence de victoires du tournoi du Grand Chelem à 24 matchs avec une victoire 6-4, 6-3 contre les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara pour remporter le titre du double féminin de l’Open d’Australie dimanche.

Il s’agissait du septième titre en double du Grand Chelem pour la paire tchèque, qui a brisé le service de ses adversaires japonais lors de chacun des premiers matchs des sets.

Barbora Krejcikova, à gauche, et Katerina Siniakova, de la République tchèque, embrassent le trophée du championnat après avoir remporté la finale du double féminin contre Shuko Aoyama et Ena Shibahara, du Japon, dimanche à l’Open d’Australie à Melbourne. (Clive Brunskill/Getty Images)

Les joueurs tchèques ont remporté les titres de double de l’Open d’Australie, de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier.

“Un grand merci à ma partenaire Barbora”, a déclaré Siniakova. “Je suis tellement heureux que nous l’ayons fait à nouveau, c’était un beau voyage.”

Krejcikova a déclaré qu’il y avait “beaucoup de travail acharné” derrière la séquence de victoires.

“Tellement de pratiques,” dit-elle. “Je me souviens de nombreux matchs où nous nous sommes vraiment rapprochés. Quelques fois, nous étions en demi-finale lors d’autres tournois du Grand Chelem, et nous n’avons pas seulement pu passer. Je pense qu’avec l’expérience et avec tout, à mesure que les équipes changent, certaines équipes ne jouent plus ou prennent leur retraite, c’est juste que la génération change aussi.”

Aoyama et Shibahara disputaient leur 10e finale ensemble et les premiers lors d’un tournoi du Grand Chelem.

“C’était tellement proche… J’ai l’impression que c’était juste là”, a déclaré Shibahara. “De toute évidence, nos adversaires étaient tout simplement trop bons et solides.

“J’ai l’impression que l’expérience était juste la différence. Je sais que je pense que la prochaine fois, nous aurons une meilleure chance. Dans l’ensemble, je suis vraiment très fier de la façon dont nous avons joué ensemble, donc vraiment excité pour ce qui est venir.”