Djokovic bat son rival russe pour passer à Paris

Le Serbe a battu Karen Khachanov en deux sets lors de leur match du troisième tour

Novak Djokovic a poursuivi sa quête d’un septième titre record à l’ATP Paris Masters 1000 avec une victoire sur la Russe Karen Khachanov dans la capitale française jeudi.

Dans ce qui était une quatrième rencontre cette année avec Khachanov, Djokovic l’a emporté 6-4 6-1 pour organiser un match contre l’Italien Lorenzo Musetti en quarts de finale du tournoi.

Djokovic avait battu Khachanov, 26 ans, pas plus tard que le mois dernier en route pour remporter l’Open d’Astana, ainsi que pour remporter des victoires contre le Russe à Dubaï et à Belgrade plus tôt dans l’année.

En effet, Khachanov n’a encore battu Djokovic qu’une seule fois lors de leurs neuf rencontres en carrière – lors de la finale du Masters de Paris en 2018.

Djokovic, 35 ans, a remporté la prochaine édition de l’événement en 2019 et à nouveau l’année dernière, après avoir sauté le tournoi en 2020, lorsqu’il a été remporté par le Russe Daniil Medvedev.

La série de victoires de Djokovic à l’Accor Arena s’est maintenant étendue à 11 matches, le champion du Grand Chelem à 21 reprises prenant un élan impressionnant dans les phases finales de la saison.

Tête de série sixième, Djokovic a converti quatre des huit balles de break qu’il a obtenues contre Khachanov jeudi, n’ayant été breaké qu’une seule fois sur son service, lors du premier set.

Djokovic a encore une fois eu la mesure de Khachanov.

© Julian Finney / Getty Images



Ailleurs jeudi, la Russie a connu une nouvelle déception alors que la tête de série numéro sept Andrey Rublev a perdu son match de troisième tour contre son rival danois non classé Holger Rune, 4-6 5-7.

Rublev, 25 ans, a au moins le confort de savoir qu’il a obtenu une place aux finales ATP de fin de saison à Turin plus tard ce mois-ci.

Rublev s’est vu garantir sa place après les défaites mercredi à Paris de Taylor Fritz et Hubert Hurkacz – qui étaient les deux seuls joueurs qui auraient pu battre Rublev en décrochant l’une des deux dernières places disponibles lors de la finale de la saison.

Le numéro un russe Daniil Medvedev concourra également à Turin, malgré son élimination choc au deuxième tour face à l’Australien Alex de Minaur à Paris mercredi.