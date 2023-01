Djokovic bat Medvedev en demi-finale

Le Serbe s’est imposé en deux sets contre le numéro un russe à Adélaïde

Novak Djokovic a prolongé son avantage face à face sur son rival russe Daniil Medvedev avec une victoire en deux sets en demi-finale de l’International d’Adélaïde samedi.

Un Djokovic impressionnant a surmonté une peur des blessures pour remporter le concours 6-3 6-4 en une heure et 30 minutes. Il se dirige maintenant vers la finale de l’événement ATP 250 sur terrain dur dans le sud de l’Australie, où il affrontera l’Américain non classé Sebastian Korda.

Le tournoi d’Adélaïde est considéré comme une mise au point pour l’Open d’Australie plus tard en janvier, et la demi-finale entre Djokovic et Medvedev a opposé deux des favoris au titre du Grand Chelem dans ce qui s’est avéré être une affaire passionnante.

C’est la tête de série Djokovic qui a obtenu l’avantage dans le premier set, brisant le quatrième jeu pour ouvrir une avance de 3-1 après que Medvedev ait commis une double faute sur le point de rupture. Le Serbe a ensuite sauvé un point de rupture sur son propre service pour avancer 5-2 avant de voir le set.

Djokovic, 35 ans, avait quitté le terrain pour se faire soigner vers la fin du set avec ce qui semblait être un problème avec son ischio-jambier gauche. Cependant, il a pris l’initiative dans le deuxième set alors que Medvedev a de nouveau commis une double faute sur le point de rupture pour permettre à son rival d’ouvrir une avance de 4-3.

Djokovic a semblé lutter avec un problème de cuisse.

© Sarah Reed / Getty Images



Il y a eu une bagarre titanesque dans le match suivant alors que Djokovic a sauvé deux balles de break pour se déplacer 5-3 devant – comme Medvedev a été accusé par certains en ligne d’avoir semblé remettre en question la blessure de son adversaire se débat.

Le Russe a ensuite produit un jeu de service scintillant pour rester dans le match, mais n’a pas pu empêcher Djokovic de remporter la victoire lors du match suivant.

Cette victoire signifie que Djokovic détient un avantage de 9-4 sur Medvedev lors de leurs rencontres de carrière. Cela inclut les victoires lors des quatre dernières rencontres qu’ils ont rencontrées – bien que l’une d’entre elles ait vu Medvedev se retirer sur blessure lors de leur rencontre à Astana en octobre.

Djokovic a minimisé l’étendue de sa propre blessure à Adélaïde, déclarant après le match : “Ce n’était rien de trop grave. Si c’était le cas, je ne pourrais pas continuer, alors j’ai juste essayé avec [a] temps mort médical, certains anti-inflammatoires et une sorte d’installation après quelques matchs.

Medvedev a félicité Djokovic pour sa victoire.

© Sarah Reed / Getty Images



Djokovic aura très envie de remporter son premier titre de 2023 – dans ce qui sera sa 131e finale du circuit ATP – lorsqu’il affrontera Korda, 22 ans, à Adélaïde dimanche. L’Américain a remporté une victoire sans surprise lorsque son rival japonais Yoshihito Nishioka en demi-finale, avec Nishioka se retirant alors qu’un autre était au sol.

Au-delà de cela, Djokovic visera à en faire un record de dix titres de l’Open d’Australie lorsque l’action commencera à Melbourne le 16 janvier. Djokovic est de retour en Australie après son scandale d’expulsion l’année dernière, le gouvernement annulant l’interdiction de visa de trois ans. imposée lorsqu’il a été expulsé d’affilée en raison de son statut de vaccin Covid.

Medvedev, 26 ans, a été un finaliste battu au cours des deux dernières années à l’Open d’Australie, et l’ancien numéro un mondial devrait affronter cette année à Melbourne Park.

