Djokovic bat Medvedev à l’US Open pour remporter un 24e Grand Chelem, un record

Novak Djokovic a battu Daniil Medvedev en deux sets dimanche pour remporter son quatrième US Open et un 24e titre en simple du Grand Chelem, un record, vengeant sa défaite contre le Russe en finale il y a deux ans. Djokovic, 36 ans, a gagné 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 pour devenir le champion masculin le plus âgé de New York à l’ère Open et égaler le record de Margaret Court pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem. . Le Serbe est le premier homme à remporter quatre fois trois épreuves du Grand Chelem au cours de la même saison, couronnant ainsi son retour imminent au numéro un mondial de la manière la plus appropriée au stade Arthur Ashe.

Medvedev a battu Djokovic en deux sets lors de la finale 2021 pour empêcher le Serbe de devenir le premier homme à remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année depuis Rod Laver en 1969.

Djokovic a admis s’être senti dépassé à cette occasion, mais il y avait peu de nervosité alors qu’il prenait rapidement les commandes du match de championnat de dimanche.

La deuxième tête de série a jailli du portillon avec une emprise confiante scellée par des as successifs et a frappé à la première occasion, punissant Medvedev pour une double faute pour prendre une avance de 2-0.

Un troisième as a consolidé son avantage avant que Medvedev n’entre sur l’échiquier lors du quatrième jeu.

Les deux hommes ont échangé leurs prises sans problème jusqu’à ce que Djokovic fasse à nouveau pression sur Medvedev alors que la troisième tête de série servait 2-5.

Medvedev a creusé pour éviter deux balles de set, mais Djokovic a calmement fait sienne le set le match suivant.

Medvedev a détrôné le champion de l’année dernière Carlos Alcaraz avec une performance de « 12 sur 10 » en demi-finale, mais il a eu du mal à reproduire régulièrement son meilleur niveau face à un Djokovic impérieux.

Tentant d’être le premier joueur à battre les deux premières têtes de série en route vers le titre depuis 1975, Medvedev s’est retrouvé une fois de plus sous la pompe au début du deuxième set.

Il a été capable de résister, frappant une volée radicale pour combattre le point de break tout en assurant une prise courageuse pour 4-3 avant de finalement poser des questions à Djokovic.

Un bond au-dessus a donné à Medvedev sa première chance de break du match dès le match suivant, mais Djokovic a répondu avec un brillant scoop sur la demi-volée pour le sauver.

Djokovic a vacillé au service à 5-6, commettant deux fois une double faute alors que Medvedev apportait le point de set. Mais Djokovic attendait alors que Medvedev traversait le terrain et retirait la volée pour forcer un tie-break.

Medvedev semblait avoir l’élan de son côté après avoir remporté un rallye étonnant pour mener 5-4, seulement pour que Djokovic remporte les trois points suivants, arrachant un marathon de 104 minutes en deuxième set et se rapprochant d’un triomphe historique.

Djokovic a proposé sportivement d’aider Medvedev à se relever après que le Russe ait fait une chute maladroite au début du troisième set, mais il n’y a pas eu une telle bonne volonté lorsque deux balles de break sont survenues peu de temps après.

Medvedev a lancé un long revers pour donner à Djokovic un avantage de 3-1. Il a donné le break immédiatement, mais Medvedev a encore hésité et il n’y a eu aucune erreur la deuxième fois alors que Djokovic a remporté le titre avant que les émotions ne commencent à se déverser.

