Djokovic atteint la finale de l’Open de Tel-Aviv

Le grand tennisman a battu Roman Safiullin en deux sets samedi

Novak Djokovic disputera sa première finale depuis sa victoire à Wimbledon en juillet après avoir battu Roman Safiullin en demi-finale de l’Open de Tel Aviv samedi.

Le Serbe a battu le numéro 104 mondial Safiullin en deux sets sur le score de 6-1, 7-6 (7-3).

Il n’a perdu que trois points de retard sur le service dans un premier set presque sans faute, mais son adversaire a élevé son jeu dans le second.

Djokovic servait pour le match avec le score à 5-4 à un moment donné du deuxième set, mais la résilience de Safiullin a entraîné un tie-break.

Accroché pour remporter sa troisième victoire en deux sets consécutifs en Israël cette semaine, Djokovic s’est toutefois rallié pour conclure la demi-finale en 95 minutes.

“Je pense que c’était un match très compétitif, surtout dans le deuxième set” Djokovic a déclaré l’après-match.

“Je dois dire que j’étais assez ému sur le court aujourd’hui dans le deuxième set, il y avait beaucoup de tension, et c’était aussi dû à son style de tennis agressif. Gros services, et quand il a le temps, il est tellement solide du coup droit et du revers.

“Je savais que je devais rester très fort et qu’il allait certainement élever son niveau dans le deuxième set, ce qui est arrivé.”

“Je servais pour le match et j’ai joué quelques points perdus, mais je lui dois de remercier pour avoir riposté. C’était une soirée agréable sur le terrain, c’est certain. Djokovic a ajouté.

Le tournoi de Tel Aviv est le deuxième de Djokovic depuis Wimbledon en raison de son statut non vacciné, ce qui l’empêche d’entrer aux États-Unis pour jouer l’US Open à Flushing Meadows, qui a été remporté par Carlos Alcaraz le mois dernier.

Il a disputé la Laver Cup à Londres le week-end dernier, qui a servi de cadre aux adieux du rival générationnel Roger Federer du tennis professionnel, et affrontera désormais la deuxième tête de série Marin Cilic de Croatie dimanche, qui a battu Constant Lestienne de France 7-5, 6- 3 dans l’autre demi-finale.

Lire la suite Djokovic rejette les discussions sur la retraite

La victoire de Djokovic, tête de série, a scellé l’entrée à sa première finale sur terrain dur au niveau de la tournée depuis sa victoire au Masters de Paris l’année dernière.

La finale de dimanche à Tel-Aviv lui donnera la chance de remporter un troisième tournoi de niveau tour en 2022 après des triomphes à Wimbledon et à l’Open d’Italie sur terre battue en mai.