Djokovic atteint la finale après l’abandon de Medvedev (VIDEO)

L’ancien numéro un mondial de tennis russe n’a pas pu continuer à l’Open d’Astana au Kazakhstan

Novak Djokovic a réservé sa place pour la finale de l’Open d’Astana samedi après que l’ancien rival de l’US Open, Daniil Medvedev, se soit retiré de la demi-finale en raison d’une blessure à la jambe.

Djokovic a décroché un tie-break dans le deuxième set pour égaliser le match 4-6, 7-6 (6), mais Medvedev n’a pas été en mesure de poursuivre l’épreuve de force, qui, selon l’ATP, s’annonçait comme l’une des meilleures. matchs de l’année sur le circuit masculin.

“A 1-0 dans le tie-break du deuxième set, j’ai senti un déclic dans ma jambe gauche quand j’ai frappé du gauche dans une position ouverte”, Medvedev a expliqué à Championat en Russie.

« Au début, j’ai pensé que ça pouvait être une crampe. Après le point, j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. J’ai immédiatement senti que j’avais tiré un muscle. J’ai la tête qui tourne,” Medvedev a ajouté.

“J’espère vraiment que sa blessure n’est pas trop grave” dit Djokovic.

«Je connais Daniil, c’est un gars formidable, c’est un combattant, c’est un grand compétiteur. il ne prendrait pas sa retraite [from] un match s’il ne sentait pas qu’il [could] continuer ou [if it wouldn’t] aggraver sa blessure. Il m’a dit qu’il s’était étiré un muscle adducteur de la jambe.

“C’était un match tellement serré, surtout dans le deuxième set. Je dirais probablement qu’il était un meilleur joueur sur le terrain dans les deux sets. Djokovic a admis.

«Je me battais et j’essayais de trouver un moyen. J’ai trouvé un moyen de gagner le deuxième, mais je suis juste triste pour le tournoi et pour ces gens qui appréciaient la bataille, et pour Daniil que cela ait dû se terminer de cette façon.

La onzième rencontre entre Djokovic et Medvedev était leur première en 2022, Djokovic menant leur série 6-4.

Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas en finale dimanche alors qu’il cherche à devenir un champion consécutif du tournoi et à remporter sa 90e couronne au niveau du tour après sa victoire à Tel Aviv le week-end dernier.

Tsitsipas, qui a battu Andrey Rublev 4-6, 6-4, 6-3 dans l’autre demi-finale, suit Djokovic 7-2 lors de leurs rencontres précédentes.