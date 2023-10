Les yeux du monde sont toujours rivés sur Novak Djokovic et pas seulement à cause de ce qui se passe sur le terrain, où il est le numéro un mondial, mais aussi à cause de ce qui se passe en dehors.

Djokovic a également pris du temps pour sa vie privée. Cette fois s’est amusé lors d’un grand concert du célèbre violoncelliste croate Stjepan Hauserun prodige de la musique classique qui a changé sa carrière dans les grands orchestres pour ses propres spectacles qu’il gère comme une rock star.

Stejepan Hauser IGSTORY et Djokovicに😊

続きあります。 pic.twitter.com/qM33nH2LQ4 – MaryR🎻🎻🎾👸 (@scrumptious_oak) 25 octobre 2023

Il s’est inscrit au spectacle à Belgrade. Elle a rendu visite au musicien avant et après le concert, même si le point culminant a été lorsque le joueur de tennis est monté sur scène et a été invité à montrer ses talents de saxophoniste.

Un Djokovic plus méconnu a fini par marquer quelques secondes de sax à la joie générale. Au premier rang, son épouse Jelena Djokovic.

Rêvé 2023 pour Djokovic

Le joueur de tennis serbe vit un rêve 2023. Il a pris la tête de la course pour devenir le plus grand joueur de tennis de l’histoire avec son record de 24 titres du Grand Chelem, une fois regagné les couronnes d’Australie, de Roland Garros et de l’US Open. Seul Carlos Alcaraz est intervenu dans ce qui aurait été une performance serbe légendaire en le détrônant en finale de Wimbledon.

« Nole » est interdit de circulation depuis plus d’un mois. Après l’US Open et la qualification de la Serbie en finale de la Coupe Davis, il a fait une longue pause, reprenant la raquette quelques semaines avant sa réapparition, qui aura lieu au Masters 1000 de Paris-Bercy, le 30 décembre. 5.

Suivant défendra la finale de l’ATP à Turin, le Masters, du 12 au 19 novembreainsi que son statut de numéro un mondial, à commencer par 500 points d’avance sur Carlos Alcaraz, qu’il retrouvera à Paris.

Continue de lire:

Djokovic a défendu Piqué après les critiques de Stanislas Wawrinka : “Ce n’est pas sa faute, c’est celle de l’ITF”

“Messi est un phénomène” : Djokovic a révélé les détails de son dîner intime avec la star argentine à New York