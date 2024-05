Djibouti libère des moustiques OGM pour renforcer la lutte contre le paludisme

Seules les femelles moustiques piquent et transmettent le paludisme et d’autres maladies virales.

Une technologie similaire a été utilisée avec succès au Brésil, aux îles Caïmans, au Panama et en Inde, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Il s’agit d’une phase pilote d’un partenariat entre Oxitec Ltd, le gouvernement de Djibouti et l’Association Mutualis, une ONG.

« Nous avons construit de bons moustiques qui ne piquent pas, qui ne transmettent pas de maladies. Et lorsque nous relâchons ces sympathiques moustiques, ils recherchent et s’accouplent avec des moustiques femelles sauvages », a déclaré Gray Frandsen, directeur d’Oxitec, à la BBC.

L’espèce est désormais présente dans six autres pays africains : l’Éthiopie, la Somalie, le Kenya, le Soudan, le Nigeria et le Ghana.

L’espèce Stephensi, originaire d’Asie, est très difficile à contrôler. On le qualifie également de moustique urbain qui a déjoué les méthodes de contrôle traditionnelles. Il pique de jour comme de nuit et résiste aux insecticides chimiques.

Les organismes génétiquement modifiés ont toujours été un sujet controversé en Afrique. Les groupes environnementaux et les militants ont mis en garde contre les conséquences sur les écosystèmes et les chaînes alimentaires existantes.

« Notre objectif est de garantir que tout ce que nous rejetons dans l’environnement est sûr et hautement efficace. Il n’y a aucun impact environnemental. Ils sont non toxiques, non allergènes et spécifiques à une espèce », a-t-il ajouté.