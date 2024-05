Djibouti combat une vague mortelle de paludisme grâce aux moustiques OGM

CNN

Des moustiques génétiquement modifiés ont été relâchés dans le petit pays d’Afrique de l’Est de Djibouti pour lutter contre une recrudescence des infections palustres causées par un vecteur invasif.

Cette initiative, lancée jeudi, intervient alors que Djibouti, l’un des Les plus petites nations d’Afrique avec un peu plus d’un million d’habitants, est aux prises avec une augmentation spectaculaire des cas de paludisme, passant de seulement 27 en 2012 à plus de 70 000 ces dernières années, selon l’OMS. L’organisme de santé attribue ce pic à l’arrivée de Anophèle stephensiune espèce de moustique asiatique envahissante qui transmet la maladie mortelle.

L’espèce de moustique a également été détecté en Éthiopie et en Somalievoisins de Djibouti dans la Corne de l’Afrique, ce qui constitue une menace régionale importante.

Contrairement à la plupart des moustiques transmetteurs du paludisme en Afrique qui se reproduire en milieu ruralAnopheles Stephensi prospère dans les environnements urbains, intensifiant le défi de santé publique à Djibouti, majoritairement urbain.

« Ce moustique constitue une menace énorme pour notre lutte contre le paludisme », a déclaré Gray Frandsen, PDG de la société américaine de biotechnologie Oxitec, qui a développé les moustiques génétiquement modifiés lâchés à Djibouti.

« Anopheles stephensi échappe aux outils conventionnels, est résistant aux insecticides et aux piqueurs diurnes, ce qui réduit l’efficacité des moustiquaires », a-t-il déclaré.

Le ministre djiboutien de la Santé, Ahmed Robleh Abdilleh, a déclaré à CNN que son pays testait la nouvelle technologie développée par Oxitec et pensait qu’elle pourrait « changer la donne » dans la réduction de la propagation du paludisme.

« Nous sommes en phase pilote, mais nous croyons en la technologie. Nous sommes sûrs que cela changera la donne », a déclaré Abdilleh.

Surnommé une méthode qui «utilise des moustiques pour combattre les moustiques», la technologie génétique d’Oxitec cible moustiques femellesqui sont principalement responsables de la transmission du paludisme.

La technique consiste à relâcher dans la nature des moustiques mâles génétiquement modifiés, qui s’accouplent ensuite avec des femelles. Le gène introduit empêche la progéniture femelle de survivre jusqu’à l’âge adulte, réduisant ainsi la population de moustiques transmettant le paludisme. Les moustiques mâles ne piquent pas et ne peuvent donc pas transmettre le paludisme.

Frandsen a déclaré que la technologie génétique d’Oxitec, financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, s’est avérée efficace pour réduire d’autres maladies virales transmises par les moustiques, telles que la dengue, dans d’autres régions du monde.

« Il a déjà été prouvé que notre technologie réduit les populations de moustiques Aedes aegypti qui propagent la dengue. de plus de 95 % dans les communautés urbaines du Brésil, et nous nous engageons à avoir un impact dans les communautés urbaines de Djibouti et au-delà », a-t-il déclaré à CNN.

« Nous n’en sommes qu’aux premiers stades de ce programme, mais nous espérons qu’il pourra avoir un impact sur la réduction des moustiques qui propagent le paludisme », a-t-il ajouté.

Bien que le déploiement de moustiques génétiquement modifiés à Djibouti ne soit que le deuxième en Afrique, l’idée suscite davantage d’intérêt sur le continent.

En 2019, une équipe de scientifiques a relâché le premier lot africain de moustiques génétiquement modifiés pour recueillir des données sur la puissance de la technique au Burkina Faso, où le paludisme est l’une des principales causes de décès.

Selon l’alliance de recherche sur la lutte antivectorielle Target Malaria, les moustiques lâchés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest étaient « génétiquement modifié pour être stérile, afin qu’il puisse s’accoupler mais ne puisse pas produire de progéniture. »

Il a ajouté qu’environ 14 850 moustiques mâles génétiquement modifiés ont été relâchés et que 527 ont été recapturés.

« Après les avoir recapturés, les chercheurs ont découvert que les moustiques génétiquement modifiés étaient moins mobiles que leurs frères et sœurs non transgéniques et avaient des taux de survie inférieurs », a indiqué l’alliance à propos de ses conclusions, ajoutant qu’une deuxième phase d’essai était prévue dans le pays.

Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé début janvier un partenariat avec Oxitec. pour lutter contre le paludisme.

L’Afrique porte le poids du fardeau mondial du paludisme, représentant 96 % des décès dus au paludisme dans le monde en 2021, selon l’Organisation mondiale de la santé.