DJI Osmo Mobile 6 Review: opérateur fluide

En un coup d’œil Avantages Grande stabilisation

Zoom et molette de mise au point utiles

Prend en charge plusieurs caméras sur de nombreux téléphones Les inconvénients L’application Android n’est pas dans Google Play Store

Impossible de régler la sensibilité de la molette de zoom

La pince de lumière d’appoint est un supplément optionnel Notre avis Bien qu’un peu cher, l’Osmo Mobile 6 est un excellent stabilisateur de téléphone qui combine un excellent matériel avec un logiciel facile à utiliser.

Prix ​​lors de l’examen

159 $

Meilleurs prix aujourd’hui : DJI Osmo Mobile 6

159,95 $ 159,99 $

Pour sa sixième itération, DJI a apporté quelques modifications importantes à son stabilisateur de téléphone Osmo Mobile.

L’un est l’ajout d’un écran pratique pour montrer dans quel mode il se trouve et l’autre est un cadran et un bouton combinés sur le côté qui peuvent être utilisés pour le zoom et la mise au point.

L’autre changement évident est un retour au noir du modèle d’origine, bien qu’ici il s’agisse plutôt d’un gris anthracite foncé et que tout soit en plastique.

Il est bien fait, cependant, et se sent agréable et léger dans votre main.

Les comparaisons avec l’original ne sont évidemment pas pertinentes. La vraie question est : en 2023, est-ce le cardan de téléphone à acheter ?

Caractéristiques et conception

Mise sous tension automatique

L’application Mimo se lance automatiquement sur les téléphones compatibles

Perche télescopique

Il y a certainement beaucoup à aimer à propos de l’Osmo Mobile 6. Il est très compact lorsqu’il est plié, ce qui signifie que vous l’emporterez plus d’endroits plutôt que de le laisser à la maison.

Il y a un sac souple inclus dans la boîte, ainsi qu’un mini trépied de bureau qui vous permet d’utiliser l’Osmo Mobile 6 mains libres – idéal si vous prévoyez de l’utiliser pour vous enregistrer pendant que vous faites quelque chose, ou si vous voulez prendre des photos panoramiques des photos prises exactement au même endroit.

Allant de pair avec cela, Active Track 5.0 peut suivre automatiquement un sujet, même s’il marche derrière un arbre, par exemple.

Jim Martin / Fonderie

De plus, les gestes vous permettent de démarrer et d’arrêter l’enregistrement mains libres, et cela a bien fonctionné pendant les tests.

Comme les précédents Osmo Mobiles, le ‘6 dispose d’un joystick qui vous permet de contrôler manuellement le cardan, de faire un panoramique et d’incliner la caméra pendant que vous la maintenez immobile.

Mais la beauté d’un cardan est qu’il peut lisser le mouvement de la main lorsque vous ne le tenez pas immobile. Supposons que vous tourniez votre poignet vers la gauche, le cardan aidera à isoler l’appareil photo de votre téléphone de ce mouvement, mais le suivra lentement – et c’est ce qui rend vos vidéos plus cinématographiques.

Une gâchette du côté opposé au joystick peut faire plusieurs choses, l’une étant de verrouiller l’inclinaison lorsque vous la maintenez enfoncée. C’est utile lorsque vous vous déplacez autour d’un sujet car cela empêche l’appareil photo de s’incliner vers le haut ou vers le bas même si vous inclinez la poignée.

Selon le nombre de fois que vous appuyez dessus, il peut également faire d’autres choses, comme basculer entre les modes vidéo et photo et recentrer l’appareil photo. De même, les boutons de mode et de commutation ont diverses fonctions.

Évidemment, le mode bascule entre les différents modes (Follow, Tilt Lock, FPV et SpinShot), mais une longue pression allume et éteint le cardan – un peu déroutant jusqu’à ce que vous remarquiez l’icône d’alimentation au coin du bouton.

Lorsque vous basculez entre ces quatre modes principaux, l’écran affiche l’icône correspondante afin que vous puissiez voir lequel est utilisé.

Le bouton de commutation bascule entre les caméras avant et arrière, mais une double pression fait pivoter votre téléphone entre paysage et portrait.

Jim Martin / Fonderie

La nouvelle molette de zoom/mise au point est également un bouton, et une simple pression permet de basculer entre ces modes. Au moment de l’examen, il n’y avait pas de paramètres pour cela, ce qui signifie que vous ne pouvez pas régler la sensibilité (j’ai trouvé qu’elle était trop sensible, en particulier pour le zoom) et vous ne pouvez pas non plus inverser la direction du zoom. Naturellement, je tournerais dans le sens des aiguilles d’une montre pour effectuer un zoom arrière, mais la valeur par défaut est d’effectuer un zoom avant, avec un zoom arrière dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Lorsque vous utilisez la mise au point manuelle, rien ne vous dit quand votre sujet est net, vous devrez donc vous fier à vos yeux et à l’écran de votre téléphone.

Jim Martin / Fonderie

Comme avec l’Osmo Mobile 5 et l’Osmo Mobile SE, l’OM 6 prend en charge toutes les caméras iPhone récentes, ce qui signifie que lorsque vous zoomez sur la plage, l’application Mimo passera automatiquement à la caméra appropriée. La prise en charge d’Android est plus limitée, mais vous trouverez une liste sur le site Web de DJI.

L’autre fonctionnalité dont bénéficient les propriétaires d’iPhones récents est que Mimo se lance automatiquement lorsque vous attachez votre téléphone à l’Osmo Mobile 6 à l’aide de la pince magnétique (qui est d’une force rassurante, même si elle bloque certains boutons sur certains téléphones).

Jim Martin / Fonderie

Quel que soit le téléphone, le cardan s’allume automatiquement lorsque vous le dépliez, ce qui le rend plus rapide à démarrer.

Utile dans certaines situations, le mât télescopique intégré s’étend de la poignée d’environ 220 mm (8,5 pouces). Cela facilite beaucoup la prise de vue en hauteur – pour avoir une meilleure vue si vous êtes dans une foule, par exemple – ou près du sol pour suivre un bébé, un animal de compagnie ou autre chose sans trop se baisser.

Jim Martin / Fonderie

Les performances de stabilisation sont très bonnes, manipulant sans problème les téléphones « lourds » modernes. DJI dit qu’il fera face à des téléphones jusqu’à 290 g, ce qui signifie qu’un iPhone 14 Pro Max de 240 g avec un étui devrait suffire.

La pince fournie peut contenir des téléphones jusqu’à 10 mm d’épaisseur et entre 67 et 84 mm de large.

Jim Martin / Fonderie

Application Mimo

Bien que vous puissiez utiliser certains boutons et fonctionnalités de l’Osmo Mobile 6 avec votre application de caméra stock (ou celle de votre choix), vous n’obtiendrez l’expérience complète qu’en utilisant l’application Mimo de DJI.

Cela ressemble beaucoup à une application d’appareil photo stock et imite étroitement la version iPhone. Il y a un mode carrousel incluant la photo et la vidéo attendues, mais il y a aussi Slowmotion, Timelapse et Hyperlapse. Seul le premier d’entre eux dépendra des capacités de votre téléphone, le second étant une prise de vue statique prise à l’aide du trépied sur une période de temps, et Hyperlapse étant un timelapse pris en se déplaçant, pour accélérer un voyage, par exemple.

Jim Martin / Fonderie

Dyna-zoom est probablement le mode que vous utiliserez le moins, car il reproduit l’effet de style Hitchcock de zoom avant ou arrière tout en vous éloignant ou en vous rapprochant de votre sujet. Cela nécessite normalement un chariot, il peut donc être difficile à maîtriser à l’aide d’un cardan portable.

Il y a aussi le mode Histoire qui vous donne des dizaines de modèles de prise de vue pour différents styles, vous indiquant comment tirer chaque coup dans l’histoire et contrôler automatiquement le cardan pour certains d’entre eux.

Jim Martin / Fonderie

Les utilisateurs d’Android ne trouveront pas Mimo dans le Google Play Store (comme les autres applications de DJI). La raison officielle de cela est inconnue, mais quoi qu’il en soit, c’est pénible pour les utilisateurs d’Android qui doivent obtenir l’application sur le site Web de DJI et modifier les paramètres de leur téléphone pour permettre son installation à partir d’une source “inconnue”.

Prix ​​& disponibilité

L’Osmo Mobile 6 coûte 159 $ / 145 £ directement sur le site Web de DJI, mais vous pouvez également l’acheter auprès d’Apple, d’Amazon et d’autres détaillants.

Comme nous l’avons vu précédemment, si vous voulez une pince de téléphone magnétique avec une lumière de remplissage LED intégrée pour le vlogging, c’est un supplément facultatif et coûte 59 $ / 42 £.

Cela signifie que l’Osmo Mobile 6 est l’un des cardans de téléphone les plus chers et que vous pouvez obtenir des niveaux de stabilisation similaires à partir du modèle SE moins cher si vous ne vous souciez pas de la molette de zoom ou de la perche télescopique.

Le dernier SE a le même petit écran d’état, Active Track 5.0 et ShotGuides, mais ne coûte que 95 £. La mauvaise nouvelle est qu’il n’est pas disponible aux États-Unis. Les acheteurs ne peuvent choisir que l’ancien OM 4 SE.

Pour plus d’alternatives, consultez notre tour d’horizon des meilleurs cardans de téléphone.

Verdict

Comme DJI le fait si souvent, il a encore une fois amélioré un produit précédent et créé un appareil qui est le meilleur de son type.

L’Osmo Mobile 6 n’est certainement pas le moins cher, mais si vous utilisez les modes qu’il propose – à la fois matériel et logiciel – et que vous voulez contrôler la mise au point et le zoom, il est difficile de penser à une meilleure option pour le moment.

C’est vraiment dommage que l’application ne vous permette pas de régler la sensibilité, vous aurez donc besoin d’une rotation contrôlée prudente lors du zoom en particulier.

Le nouvel écran est également utile pour vous indiquer le mode dans lequel vous vous trouvez, ainsi qu’une idée de la charge restante de la batterie.

Bien que je ne l’aie pas encore mentionné, le joystick analogique de l’Osmo Mobile 6 est également une aubaine, car il vous permet de mieux contrôler la vitesse de panoramique et d’inclinaison par rapport à l’Osmo Mobile 5 qui, à mon avis, n’offrait pas un tel contrôle : soit vous faites un panoramique / inclinaison ou vous n’êtes pas.

Si le prix est trop élevé et que vous n’êtes pas aux États-Unis, le nouvel Osmo Mobile SE est une alternative de meilleure valeur à moins de 100£.