DJI Mini 3 Review : Une centrale électrique de la taille d’une paume

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Mode appareil photo portrait

Bonne qualité photo et vidéo

Long temps de vol Les inconvénients Pas de capteurs d’obstacle avant ou arrière

Impossible de suivre les sujets, sauf dans QuickShots

Pas d’Hyperlapse ni de ralenti Notre avis Le Mini 3 perd un certain nombre de fonctionnalités du Mini 3 Pro, mais il est également un peu moins cher et constitue une bonne mise à niveau du Mini 2. Si vous ne vous souciez pas de la meilleure qualité vidéo ou de la prise de vue verticale, économisez de l’argent et trouver une Mini 2 à prix réduit.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 469 $. Modèle revu 858 $

Lorsque DJI a sorti le Mini 2 en 2020, il a répondu à de nombreuses critiques adressées au Mini d’origine. Mais il lui manquait encore certaines fonctionnalités qui auraient été souhaitables comme ActiveTrack, qui permet au drone de suivre un sujet – une personne ou une voiture, par exemple – tout en volant automatiquement.

Ensuite, DJI a lancé le Mini 3 Pro qui avait toutes les cloches et tous les sifflets, mais à un coût assez élevé.

Maintenant, cependant, la société a ajouté une option plus abordable : le Mini 3.

Il est similaire à bien des égards au Mini 3 Pro, mais il manque également certaines de ses meilleures fonctionnalités. Et c’est compréhensible : il doit y avoir une raison pour acheter encore le Pro.

La question est, devriez-vous acheter un Mini 3 ou non ? Et c’est une question à laquelle vous pourrez répondre au moment où vous aurez lu le reste de cette critique.

Caractéristiques et conception

Pèse <249g

Jusqu’à 38 minutes de temps de vol avec batterie ultra-légère

Compatible avec les télécommandes RC-N1 et DJI-RC

Côte à côte, il n’est pas facile de voir les différences entre le Mini 3, son prédécesseur (le Mini 2) et son grand frère, le Mini 3 Pro.

Tous ont le même facteur de forme avec des bras repliables, un cardan à trois axes qui maintient l’appareil photo stable et une batterie qui s’insère à l’arrière.

Jim Martin / Fonderie

Tous pèsent moins que le seuil crucial de 250 g, ce qui signifie qu’ils sont exemptés d’enregistrement dans certaines parties du monde, et dans ceux où il doit encore être enregistré, exemptés d’examens pilotes.

Vous pouvez piloter les trois drones beaucoup plus librement que les plus lourds, plus près des personnes et des bâtiments et au-dessus des personnes.

Cependant, il est important de connaître et de suivre les règles de votre région.

Jim Martin / Fonderie

Le Mini 3 utilise les mêmes batteries que le Pro mais peut voler plus longtemps : jusqu’à 38 minutes avec la batterie standard. Dans certains endroits, y compris en Australie, vous pouvez acheter une batterie « Plus » qui prolonge le temps de vol à 1 minute, mais elle est plus lourde et signifie que le Mini 3 ne compte plus comme un drone de moins de 249 g.

Tout comme le Pro, vous pouvez le piloter avec la télécommande RC-N1, qui nécessite un smartphone, ou le DJI RC plus cher, qui a un écran intégré et n’a pas besoin d’un téléphone séparé.

DJI vend également le Mini 3 seul, si vous possédez déjà une télécommande compatible.

Fonctionnalités manquantes

Surtout, le Mini 3 n’a pas les capteurs d’obstacles du Pro, ce qui signifie qu’il ressemble beaucoup au Mini 2 et ne s’arrêtera pas avant de s’écraser dans un arbre ou quoi que ce soit d’autre.

Jim Martin / Fonderie

L’autre différence majeure est qu’il n’a pas de capacités de suivi, il ne peut donc pas se verrouiller sur un sujet et le suivre comme le peut le Pro.

Il n’a aucun mode de vol automatique – pas d’Hyperlapse ou de MasterShots – et ne peut effectuer qu’une sélection de ce que DJI appelle QuickShots. Celles-ci sont automatiques et peuvent tourner autour de vous, voler droit vers le haut, s’éloigner de vous, faire un boomerang puis revenir en arrière et tourner autour de vous.

Celles-ci sont pratiques pour les clips rapides à partager sur les réseaux sociaux, mais pour tout le reste, vous devrez piloter et contrôler manuellement où la caméra pointe.

Le mode Asteroid QuickShot, curieusement, n’est pas présent, tout comme il ne l’est pas sur le Mini 2.

Une autre différence est que le Mini 3 utilise le moindre système de transmission vidéo O2. Cela fournit un flux vidéo 720p à 30 images par seconde jusqu’à 10 km, bien que dans de nombreux pays, vous devez voler avec le drone en ligne de mire, donc ces longues portées ne sont de toute façon pas particulièrement pertinentes.

Et bien que l’appareil photo soit le même que celui du Mini 3 Pro, ses capacités sont réduites.

Jim Martin / Fonderie

Il n’y a pas d’option pour enregistrer une vidéo dans D-Cinelike, que les pros utilisent pour pouvoir post-traiter les séquences, et aucune option pour filmer en 10 bits.

Vous ne vous y attendriez pas sur un drone d’entrée de gamme, mais il est dommage que DJI ait également limité la fréquence d’images à 30 ips à 4K et à 60 ips à 2,7 K et moins. Cela signifie pas de ralenti. Et sans Hyperlapse, cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment obtenir de séquences ralenties ou accélérées à partir du Mini 3 à moins que vous ne les fassiez semblant dans un éditeur vidéo par la suite. Et il y a une limite à combien vous pouvez le ralentir même si vous descendez de 4K afin que vous puissiez sélectionner 60fps.

Performance

Hormis l’évitement d’obstacles, le pilotage du Mini 3 est exactement le même que celui du Mini 3 Pro. Il est relativement silencieux et plane bien lorsqu’il a capté un bon nombre de satellites.

Il est tout aussi rapide et maniable, et possède les mêmes modes Cinématique, Normal et Sport, et la même résistance au vent. Vous ne voudrez pas le faire voler les jours de grand vent, mais pour un drone léger, il gère bien même les vents assez forts, et mieux que le Mini 2.

Jim Martin / Fonderie

Il est également rassurant que la fonction de retour à la maison se déclenche automatiquement lorsqu’il n’y a que juste assez de puissance pour revenir au point d’origine, ou si le signal de la télécommande est jamais perdu. Vous pouvez également l’activer manuellement à l’aide d’un bouton sur la télécommande ou dans l’application.

Si vous perdez sa trace, ou si vous le plantez et que vous ne pouvez pas voir où il a atterri, la fonction « trouver mon drone » le fait émettre un bip assez fort pour vous aider.

Bien sûr, la seule caractéristique que le Mini 3 partage avec le Pro mais qui manque au Mini 2 (et à tous les autres modèles Mini précédents) est la prise de vue verticale. Dans l’application ou à l’aide d’un bouton de la télécommande, vous pouvez faire pivoter le cardan pour que la caméra soit placée verticalement, ce dont vous avez besoin si vous souhaitez enregistrer une vidéo verticale sans perdre beaucoup de résolution.

Il est également utile pour la même raison lors de la prise de photos de portrait, bien que la création automatique de panorama sur le Mini 2 signifie qu’il peut tenir le coup pour les photos verticales car il en prend simplement plusieurs et les assemble, ce qui conduit à une résolution encore plus élevée.

Voici quelques photos que j’ai prises sur le Mini 3. Il ne vous permet pas d’accéder au mode 48Mp complet, mais vous pouvez prendre des photos en JPEG + RAW simultanément.

Jim Martin / Fonderie Jim Martin / Fonderie Jim Martin / Fonderie Jim Martin / Fonderie

Malheureusement, les modes panorama ne fonctionnaient pas pour moi : tout ce que j’ai trouvé, ce sont les photos individuelles dans un dossier Panorama sur la carte microSD, mais aucune photo panoramique réelle. Cela semble être dû à des tests utilisant les premiers logiciels et matériels.

L’appareil photo a une mise au point automatique, mais il y a une limite à la distance de mise au point. Si vous essayez de prendre des photos de personnes ou d’objets de près, elles risquent d’être floues. Vous pouvez appuyer sur l’écran pour vous concentrer sur une zone spécifique, mais la télécommande dispose également d’une demi-pression pour verrouiller la mise au point.

Avec des spécifications vidéo presque identiques à celles du Mini 2, vous vous demandez peut-être s’il est utile de dépenser plus pour le Mini 3 alors que le drone plus ancien et moins cher peut également enregistrer 4K à 30 ips, a le même débit binaire maximal de 100 Mbps, offre les mêmes niveaux de zoom numérique et enregistre au même format H.264/MP4.

La différence est que l’appareil photo du Mini 3 a un capteur plus grand et un objectif avec une plus grande ouverture f/1.7. Cela signifie qu’il peut capturer plus de lumière que l’appareil photo du Mini 2, ce qui signifie une vidéo de meilleure qualité – plus propre, plus nette et avec de meilleures couleurs – et une augmentation similaire de la qualité en basse lumière, rendant les photos et vidéos de nuit plus nettes et plus détaillées. .

Je n’avais pas de Mini 2 pour prendre des photos de comparaison, mais voici quelques photos prises de nuit sur le Mini 3 :

Jim Martin / Fonderie

Jim Martin / Fonderie

De plus, le Mini 3 peut enregistrer le HDR à sa résolution maximale, mais le Mini 2 n’offre pas du tout le HDR.

N’oubliez pas non plus que le Mini 2 ne peut pas tirer verticalement comme le Mini 3 peut le faire, et il convient de noter que les QuickShots sont pris en charge dans le mode vertical du Mini 3.

Une autre différence est que le cardan du Mini 3 peut pivoter vers le haut de 60°, ce qui est beaucoup plus que les 20° du Mini 2, et il peut également se déplacer plus loin dans d’autres directions, ce qui signifie que la vidéo est plus stable même par vent fort.

Comme je l’ai dit dans mon avis sur le Mini 3 Pro, vous devez savoir ce que vous faites et profiter du mode de prise de vue D-Log pour en tirer la meilleure qualité possible.

Le fait que le Mini 3 supprime ces options signifie qu’il est beaucoup plus simple à utiliser : il vous suffit de choisir la résolution et la fréquence d’images et d’appuyer sur le bouton d’enregistrement. En remarque, il est frustrant que le mode vidéo par défaut soit 1080p, donc la première chose que vous voudrez faire est d’ajuster les paramètres lors de votre premier vol avec le Mini 3. La résolution pour QuickShots doit être définie séparément : vous pourriez autrement supposez que vous l’aviez déjà fait et demandez-vous pourquoi ils n’étaient pas aussi beaux que vos séquences 4K habituelles.

Une chose que j’ai remarquée en pilotant le Mini 3 la nuit, c’est que les LED, qui ne sont que sur les bras avant, sont presque invisibles à moins qu’elles ne vous fassent face, et elles clignotent si lentement qu’il peut être assez difficile de garder un œil dessus contre un ciel sombre.

Prix ​​& disponibilité

Vous pouvez acheter un Mini 3 pour 469 $ / 439 £, ce qui semble bon marché, mais ce n’est que le drone, sans télécommande.

Avec le RC-N1 (la même télécommande que vous obtenez avec le Mini 2), cela coûte 559 $ / 519 £, soit 110 $ / 100 £ de plus que le Mini 2.

Vous pouvez à la place opter pour le DJI RC, ci-dessous, ce qui est très pratique par rapport à l’utilisation de votre téléphone, mais cela coûte 699 $ / 669 £.

Jim Martin / Fonderie

Ensuite, il y a les forfaits Fly More, encore une fois avec l’option des deux télécommandes. Ceux-ci sont livrés avec un total de trois batteries, un chargeur qui contient les trois, plus un sac de transport qui contient le drone, la télécommande et les batteries.

Avec le RC-N1, cela coûte 718 $/768 £, et avec le DJI RC coûte 858 $/828 £.

Tu peux achetez tout cela directement auprès de DJImais vous les trouverez également chez d’autres détaillants exactement aux mêmes prix.

Verdict

Le Mini 3 peut être une amélioration relativement importante par rapport au Mini 2, mais son prix est plus élevé. Avec la télécommande RC-N1, c’est beaucoup plus cher, ce qui incitera sans doute certains à faire des économies et à opter plutôt pour une Mini 2.

On ne sait pas combien de temps DJI gardera le Mini 2 dans sa gamme, mais au moment de la rédaction, il y avait des remises alléchantes sur les packs Mini 2 et Mini 2 Fly More qui le rendaient encore plus attrayant.

Il faudra un certain temps avant qu’il y ait des offres sur le Mini 3, mais si vous voulez une vidéo 4K HDR, la possibilité de filmer verticalement et d’avoir un temps de vol plus long, le tout sans payer un prix encore plus élevé pour un Mini 3 Pro, alors DJI’s le plus récent drone de moins de 250 g offre un excellent package complet.

Bien sûr, si vous boîte s’offrir plus, le Mini 3 Pro est un drone beaucoup plus performant et en vaut certainement la peine.