DJI Mini 3 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

DJI a sorti le drone Mini 2 en novembre 2020, juste un an après le Mavic Mini original. Les deux pèsent moins de 250 g, ce qui les rend attractifs dans le monde entier car soit vous n’avez pas à l’enregistrer, soit vous pouvez voler avec moins de restrictions que des drones plus gros et plus lourds.

Alors que le Mini 2 était une énorme mise à niveau par rapport à l’original, apportant la vidéo 4K et Ocusync 2.0 pour un signal plus fiable et à plus longue portée, il y avait encore place à l’amélioration.

Le Mini 2 n’a pas eu ActiveTrack (quelque chose que beaucoup pensaient qu’il aurait dû avoir, en partie parce que l’ancien Spark l’avait), et il n’avait aucun capteur pour éviter les obstacles. Si vous avez résisté et attendiez une Mini 3, il semble que vous n’aurez pas à attendre jusqu’en novembre 2021. Les rumeurs montent qu’une nouvelle Mini est sur le point d’être lancée, DJI réagissant à une concurrence féroce telle que le Hubsan Zino Mini Pro et sortir un nouveau modèle encore plus tôt. Quelle est la date de sortie de DJI Mini 3? Probablement août ou septembre 2021 Premièrement, nous ne savons pas si cela s’appellera définitivement le Mini 3. DJI pourrait plutôt opter pour un Mini 2S, tout comme il l’a fait avec l’Air 2S. Il est un peu trop tôt pour dire avec certitude quand DJI annoncera le nouveau drone, mais cet article de blog affirme que la ligne de production est toujours en cours de mise en place, mais qu’elle n’est pas encore opérationnelle, et que DJI a déjà tourné une promo vidéo pour le drone. Il y a quelques vidéos sur YouTube prétendant être les premiers regards du Mini 3, mais il s’agit probablement de fausses et simplement de mauvaises vidéos du Mini 2, ne montrant aucune preuve qu’elles ne pas à l’aide d’un Mini 2. Combien coûtera le DJI Mini 3? Le Mini 2 coûte 419 £ / 449 $ US / 749 $ AU, et plus si vous voulez le kit Fly More Combo. Attendez-vous à ce que la prochaine version soit à peu près au même prix, mais un peu plus cher pour couvrir le coût des mises à niveau ci-dessous. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du Mini 3 / 2S? Il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment, mais quelques images semblent montrer la nouvelle coque du drone qui « confirme » que la batterie sera insérée à l’arrière, comme auparavant.



Voici les autres rumeurs qui pourraient bien se révéler vraies: Meilleur appareil photo Des rumeurs, bien que non confirmées, suggèrent que le nouveau Mini bénéficiera d’une mise à niveau de la caméra, en utilisant potentiellement le capteur 64Mp 1 / 1.7in du DJI Pocket 2. Le Mini 2 filme déjà 4K à 30fps, il se peut donc que DJI le bouscule. à 60 ips, ou ajoutez simplement les capacités de zoom sans perte de l’Air 2S.



Nous pourrions également voir un saut à 1080p à 120 ips, ce qui serait un excellent ajout pour des prises de vue au ralenti ultra-fluides. Ocusync 3.0 Le Mini 2 avait deux antennes, mais DJI pourrait en ajouter deux supplémentaires et mettre Ocusync 3.0 dans le Mini 3. Il ne s’agit pas seulement de la portée du signal: il apporte également d’autres avantages tels que le streaming vidéo à plus haute résolution et à fréquence d’images plus élevée. comme étant plus robuste et capable de résister aux interférences. Évitement d’obstacle Bien que personne ne s’attende à une détection d’obstacles à 360 °, le Mini 3 pourrait être équipé de capteurs avant et éventuellement arrière. Bien que l’autocollant sur le côté du Mini 2 indique Ultra Light 249g, c’est simplement parce que DJI ne l’a pas changé par rapport au Mavic Mini d’origine. Le manuel répertorie les spécifications comme <249 g et un ensemble de balances précises indique que le poids est de 238 g, laissant quelques bons grammes à DJI pour ajouter des composants supplémentaires dans le Mini 3 - en supposant que rien d'autre ne change bien sûr. Il y a donc de la marge pour ajouter quelques capteurs. ActiveTrack Étant une fonctionnalité logicielle, l’ajout d’ActiveTrack au Mini 3 n’ajoutera pas de poids. Bien que DJI ne l’ait jamais dit explicitement, il semble que le mode de suivi (qui maintient automatiquement le sujet dans le cadre) n’a pas pu être activé sur le Mini 2 en raison de problèmes de surchauffe, pas parce que cela éroderait les ventes du Mavic Air 2 et Air. 2S. Si les problèmes ont été résolus, il y a peut-être un espoir de le voir dans le Mini 3. Hubsan Zino Mini Pro La raison pour laquelle ces rumeurs sont probablement vraies est à cause de ce drone, le Zino Mini Pro.



Il est sur le point d'être mis en vente et possède à peu près cet ensemble de fonctionnalités, le tout dans un emballage inférieur à 250 g. Cela coûte 429 £ / 459 $, et cela comprend 64 Go de stockage: il existe également un modèle de 128 Go pour 469 £ / 509 $. Bien qu'il atteigne 4K30, il a une portée de 10 km, une évitement d'obstacles dans 3 directions et un suivi d'objet, entre autres. Nous supposons que DJI ne restera pas assis avant novembre et permettra à Hubsan de voler n'importe quelle part de marché, d'autant plus que l'entrée de gamme est si compétitive.