DJI Mini 2 SE : date de sortie, prix et fonctionnalités

DJI a annoncé son dernier drone léger destiné aux petits budgets. Les modèles SE de l’entreprise sont des alternatives plus abordables qui ont tendance à sacrifier quelques fonctionnalités ici et là pour réduire les coûts.

Le Mini 2 SE conserve ce thème, en prenant le populaire Mini 2, en peaufinant les spécifications et en le rendant beaucoup plus convivial pour les portefeuilles.

Et à 339 £ / 369 $, il devrait certainement plaire à plus d’acheteurs que le Mini 2 à 419 £ / 449 $.

Le nouveau drone sera disponible à l’achat auprès de Site Internet de DJI et ses partenaires dont Apple à partir du 22 mars.

Prix ​​du DJI Mini 2 SE

En plus de l’édition standard (illustrée ci-dessous) qui est livrée avec une télécommande, une seule batterie et des hélices de rechange, il existe un Fly More Combo qui coûte 459 £ / 519 $.

DJI

Cela comprend deux batteries supplémentaires, des accessoires de rechange supplémentaires, un chargeur pour les trois batteries et un sac à bandoulière.

Bien qu’à 339 £ / 369 $, il soit un peu plus cher que le DJI Mini SE d’origine à 269 £ / 299 $, vous obtenez une télécommande bien améliorée.

Caractéristiques et spécifications du DJI Mini 2 SE

La plupart des spécifications du drone sont les mêmes que celles du Mini 2 existant.

Les principales différences sont que le Mini 2 SE ne peut pas enregistrer de vidéo en 4K et est limité à 2,7K à 30 ips, avec un débit de 40 Mbps.

DJI

Ce tableau montre comment leurs caméras se comparent :

DJI Mini 2 SE DJI Mini 2 Capteur d’image CMOS 1/2,3 pouces, pixels effectifs : 12 MP CMOS 1/2,3 pouces, pixels effectifs : 12 MP Lentille Champ de vision : 83°

Format équivalent : 24 mm

Ouverture : f/2.8

Mise au point : 1 m à ∞ Champ de vision : 83°

Format équivalent : 24 mm

Ouverture : f/2.8

Mise au point : 1 m à ∞ Plage ISO Vidéo : 100-3200

Photo : 100-3200 Vidéo : 100-3200

Photo : 100-3200 Vitesse d’obturation Obturateur électronique : 4-1/8000 s Obturateur électronique : 4-1/8000 s Taille d’image maximale 4000×3000 4000×3000 Modes de photographie fixe Prise de vue unique : 12 MP

Temporisé : 12 MP

JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s

Bracketing d’exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3 images par pas de 2/3 EV Panorama : sphère, 180 ° et grand angle Prise de vue unique : 12 MP

Temporisé : 12 MP

JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s

Bracketing d’exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3 images par pas de 2/3 EV Panorama : sphère, 180 ° et grand angle Format de photos JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) Résolution vidéo 2.7K : 2720×1530@24/25/30fps

FHD : 1920×1080@24/25/30/48/50/60 ips 4K : 3840×2160 @ 24/25/30fps 2.7K : 2720×1530@24/25/30/48/50/60 ips

FHD : 1920×1080@24/25/30/48/50/60 ips Format vidéo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) Débit vidéo maximal 40 Mbit/s 100 Mbit/s Système de fichiers pris en charge FAT32 (≤ 32 Go)

exFAT (> 32 Go) FAT32 (≤ 32 Go)

exFAT (> 32 Go) Zoom numérique 2.7K : 3×

Full HD : 4× 4K : 2x 2.7K : 3×

Full HD : 4× Mode de couleur Normal Normal Modes QuickShots Dronie, Helix, Rocket, Circle et Boomerang Dronie, Helix, Rocket, Circle et Boomerang Stabilisation Cardan mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis et panoramique) Cardan mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis et panoramique)

Dans d’autres domaines, les spécifications sont les mêmes. Les deux drones :

Peser moins de 249 g (ce qui est conforme à la réglementation)

Avoir une transmission O2 pour une portée allant jusqu’à 10 km

Avoir un temps de vol maximum de 31 minutes

Avoir une résistance au vent de niveau 5 pour planer régulièrement à des vitesses de vent allant jusqu’à 10,7 m/s

N’ont pas la possibilité de suivre les sujets, sauf dans les modes QuickShots

N’ont pas de capteurs pour éviter les obstacles en vol

Si vous ne pouvez pas attendre le 22 mars, voici les meilleurs drones à acheter en ce moment.

Histoires liées