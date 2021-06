DJI Mavic Mini Fly More Combo à seulement 329 £ le jour de la prime

Si vous songez à acheter un drone, le Mavic Mini est l’un des meilleurs rapport qualité-prix. Il a été remplacé par le (plus cher) Mini 2, mais est toujours vendu aux côtés du nouveau modèle, du moins pour l’instant.

Il y a quelques différences entre les deux, mais à 329 £ pour le Fly More Combo – une remise de 130 £ sur le prix normal de 459 £ (que DJI facture toujours) – c’est un très bon rapport qualité-prix et une excellente alternative si le Mini 2 est trop cher pour vous de toute façon.

Obtenez le DJI Mavic Mini Fly More Combo pour 329 £

N'oubliez pas que vous devez disposer d'un abonnement Prime pour accéder à toutes les offres Prime Day

Fonctionnalités du Mavic Mini

Le Mavic Mini enregistre des vidéos à 2,7K plutôt qu’à 4K (ce que le Mini 2 peut faire) et possède le contrôleur de style plus ancien, ce qui signifie également une portée plus courte. Cependant, cela n’a pratiquement aucune importance si vous volez au Royaume-Uni où la réglementation vous limite à la ligne de mire – environ 500 m.

A part cela, les deux sont en effet très similaires, tous deux dépourvus de tout évitement d’obstacles et volant pendant environ une demi-heure (ce qui est très respectable).

La meilleure chose est qu’il ne pèse que 249 g, vous pouvez donc voler plus près des gens et des lieux. Notez que vous devez l’enregistrer pour voler au Royaume-Uni en raison des nouvelles lois de 2021 sur les drones.







De plus, le Mavic Mini est doté d’un cardan à 3 axes qui permet une vidéo stable et fluide. Il prend également des photos de 12Mp mais – et ce n’est certainement pas un problème – il ne peut pas filmer au format RAW (DNG) comme le Mini 2 le peut.

Vous pouvez en savoir plus et voir des exemples de séquences dans notre revue Mavic Mini.

Oh, et il convient également de noter que cette offre concerne le Fly More Combo, qui était auparavant réduit à 409 £ le dernier Black Friday. Cela met vraiment en évidence à quel point cette offre est intéressante: c’est 80 £ supplémentaires pour Prime Day.

L’emballage comprend trois batteries au lieu d’une, une mallette de transport, des hélices de rechange, un concentrateur de charge bidirectionnel (qui agit comme une banque d’alimentation pour charger votre téléphone et d’autres objets) et des protections pour le vol intérieur (ou pour les débutants).

