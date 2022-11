DJI Mavic 3 Classic : date de sortie, prix et spécifications

DJI a sorti le Mavic 3 il y a un an, mais bien qu’il s’agisse d’un excellent drone, son prix le mettait hors de portée pour beaucoup.

Maintenant, il a lancé ce qu’il appelle le Mavic 3 Classic dans le but de rendre cet appareil photo Hasselblad Four Thirds plus abordable.

La société a apporté deux changements notables pour faire baisser le prix. L’un est la suppression du téléobjectif unique du Mavic 3 et l’autre est le fait que, si vous optez pour le Mavic 3 Classic le moins cher, vous n’obtenez pas de télécommande avec.

Sinon, le Classic a toutes les mêmes caractéristiques que le Mavic 3 : un temps de vol de 46 minutes, le système de transmission O3 et la détection d’obstacles omnidirectionnelle.

Le drone est disponible pour acheter immédiatement auprès de DJI directementainsi que certains autres détaillants.

Quel est le prix du Mavic 3 Classic ?

Trois versions sont proposées. Le moins cher – comme mentionné – omet une télécommande, vous ne voudrez donc opter pour cela que si vous avez déjà un contrôleur compatible, tel que le RC-N1 ou le DJI RC.

DJI

Le modèle qui tentera la plupart des gens est celui qui comprend le RC-N1, mais vous pouvez éventuellement opter pour un troisième ensemble avec le DJI RC qui a un écran intégré et ne nécessite pas votre téléphone.

Voici comment les prix se comparent au Mavic 3 :

NOUS ROYAUME-UNI Europe (à partir de) DJI Mavic 3 (avec RC-N1) 2049 $ 1729 £ 1929 € Mavic 3 Classique (Drone uniquement) 1469 $ 1309 £ 1499€ DJI Mavic 3 Classique (avec RC-N1) 1599 $ 1399 £ 1599€ DJI Mavic 3 Classique (DJI RC) 1749 $ 1529 £ 1749€ Kit DJI Mavic 3 Fly More 649 $ 599 £ 529 € Ensemble de filtres DJI Mavic 3 Classic ND (ND8/16/32/64) 129 $ 109 £ 119 € Objectif grand angle classique DJI Mavic 3 129 $ 109 £ 119 € Housse de rangement DJI Mavic 3 Classic 39 $ 30 £ 35 € Concentrateur de charge de batterie DJI Mavic 3 99 $ 79 £ 89 €

Le nouveau kit Fly More comprend deux batteries, un concentrateur de charge de batterie de 100 W, un chargeur de voiture de 65 W, trois paires d’hélices et un sac de transport.

Même si le Mavic 3 a connu une légère baisse de prix depuis son lancement, le nouveau Classic offre des économies importantes, même s’il n’est toujours pas ce que l’on pourrait appeler bon marché.

Quelles sont les caractéristiques du Mavic 3 Classic ?

Pas de téléobjectif

Sinon identique au Mavic 3

DJI

L’idée est de rendre le Mavic 3 plus abordable, de sorte que les spécifications du Classic sont essentiellement les mêmes.

La seulement différence entre les deux drones est l’absence de téléobjectif. Bien que cela puisse être décevant pour certains, l’appareil photo 20Mp qui vous reste est l’un des meilleurs du marché.

Le capteur aux quatre tiers est énorme par rapport aux drones moins chers de DJI tels que l’Air 2S et le Mini 3 Pro, et conduit à une meilleure qualité d’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’appareil photo, il peut filmer jusqu’à 5,1K à 50fps ou à 4K60. Pour le ralenti, vous avez le choix entre 4K à 120 ips ou 1080p à 200 ips.

Surtout, il a une ouverture réglable de f/2,8 à f/11 et enregistre des vidéos D-Log 10 bits (ou des photos RAW 12 bits).

Avec de nombreux problèmes initiaux du Mavic 3 maintenant résolus, le Mavic 3 Classic devrait être un drone de premier ordre prêt à l’emploi.

Le Mavic 3 Classic appartient à la même catégorie C1 que le reste de la gamme Mavic 3, ce qui signifie que vous pouvez le piloter dans la catégorie A1 Open (en Europe, c’est-à-dire) sans avoir à payer et à réussir un examen de licence de pilote. Pour plus de détails sur les nouvelles catégories, lisez les dernières lois sur les drones.

Si le Mavic 3 Classic est encore trop cher pour vous, vous trouverez des alternatives moins chères dans notre tour d’horizon des meilleurs drones.