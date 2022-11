DJI dévoile Mavic 3 Classic – un Mavic 3 moins cher sans la télé caméra

Le DJI Mavic 3 a été dévoilé il y a un an avec un prix de 2 100 € pour le pack de base et bien que le prix ait un peu baissé depuis, il peut encore être trop cher pour certains. Ils pourraient être intéressés par la nouvelle version Classic à la place.

Voici la version courte – le DJI Mavic 3 Classic coûte 1 600 $/1 600 € (avec le contrôleur RC-N1), contre 2 050 $/1 930 € pour la version régulière. Cependant, il manque le deuxième appareil photo, celui avec le téléobjectif de 162 mm. Bien qu’il n’y ait pas de grossissement optique ici, le drone offre un zoom numérique 3x.

Cela signifie toujours que vous obtenez l’appareil photo de marque Hasselblad avec l’excellent capteur 4/3rds 20MP et un objectif 24 mm à ouverture variable (f/2,8 à f/11). Il peut prendre des photos en RAW 12 bits et des vidéos en D-Log 10 bits.

En parlant de vidéo, le Classic peut enregistrer jusqu’à 5,1K vidéo à 24-50fps, DCI 4K jusqu’à 120fps et 1080p jusqu’à 200fps. Les codecs H.264 et H.265 sont pris en charge avec un débit binaire de 200 Mbps. Notez également qu’il y a 8 Go de stockage à bord (et un slot microSD, bien sûr).

Les caractéristiques de vol sont les mêmes – jusqu’à 46 minutes de temps de vol et jusqu’à 30 km (18,6 mi) de distance de vol (le Classic utilise les mêmes batteries). Le drone est compatible avec les contrôleurs DJI RC-N1, RC et RC Pro existants et peut transmettre des vidéos HD jusqu’à 15 km (9,3 mi) grâce au système O3+. Si vous avez déjà l’un de ces contrôleurs, vous pouvez obtenir uniquement le drone pour 1 470 $/1 500 €.

La caméra est montée sur le même cardan à 3 axes pour la stabilisation. Le Classic est également livré avec la même suite de capteurs dans toutes les directions pour éviter les obstacles. Dans des conditions calmes, le drone peut atteindre une vitesse de 21 m/s (75 km/h, bien que dans l’UE, il soit limité à 19 m/s). Et s’il ne fait pas beau, le drone peut supporter des vents de 12 m/s.

Le classique est l’un des drones grand public les plus lourds à 895g. Cependant, il est le premier à recevoir le nouveau certificat européen C1, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent voler en Catégorie Ouverte A1 sans la Licence de Pilotage à Distance A2.

















