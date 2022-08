DJI dévoile le drone Avata FPV avec protections d’hélice, temps de vol de 18 minutes

Le nouveau drone de DJI est devenu officiel aujourd’hui. Il s’appelle Avata et la société affirme que c’est “l’expérience de drone immersive ultime” pour les fans de vol à la première personne (FPV). Il s’associe aux DJI Goggles 2 et au contrôleur DJI Motion, pour offrir “l’expérience presque hors du corps du vol FPV”, selon le directeur créatif de DJI, Ferdinand Wolf. Cela dit, vous pouvez également le contrôler avec la télécommande DJI FPV 2 existante et le DJI FPV Googles V2.

L’Avata a une autonomie de 18 minutes grâce à sa batterie de 2 420 mAh et pèse 410 g. Il a des protections d’hélice intégrées pour la sécurité dans les espaces clos, tandis que sa caméra ultra large à champ de vision de 155 degrés dispose d’un capteur CMOS 1/1,7″. Il peut filmer en 4K à 60 ips, ainsi qu’en “2,7 K” à 50/ 60/100/120fps.

Il peut planer comme un drone traditionnel, accélérer comme un coureur, zoomer et dézoomer dans des espaces restreints et s’arrêter “en une fraction de seconde”. S’il atterrit à l’envers, le nouveau mode tortue lui permet de se relever et de repartir.

En parlant de modes, il y en a trois pour le fonctionnement : Normal, dans lequel l’Avata fonctionne de la même manière que les autres drones DJI, planant sur place avec l’utilisation de systèmes de navigation par satellite ou de positionnement visuel au bas du drone ; Le mode manuel (uniquement avec la télécommande DJI FPV 2) est celui dans lequel vous avez un contrôle total et illimité et obtenez l’expérience de vol FPV immersive, avec la possibilité de personnaliser les paramètres à votre guise.

Enfin, le mode Sport est un mélange hybride des deux autres, offrant certaines des capacités de mouvement dynamiques fournies avec le mode Manuel ainsi que certaines des principales caractéristiques de sécurité du mode Normal.

Le DJI Avata est disponible aujourd’hui sur la boutique en ligne de DJI au prix de 629 $ (ou 579 €, 499 £) seul, ou de 1 388 $ (1 429 €, 1 229 £) avec les DJI Goggles 2 et le DJI Motion Controller. Vous pouvez également le récupérer aux côtés des DJI FPV Goggles V2 et du DJI Motion Controller pour 1 168 $. Un kit contenant deux batteries et un concentrateur de charge de batterie peut être à vous pour 279 $.

