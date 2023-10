Dji Bailey’s relation malheureuse avec les blessures a commencé avant son arrivée au Université de Richmond.

L’été précédant sa première année à l’UR, Bailey a capté une passe lobée chez lui à Wilson, en Caroline du Nord, et après la réception aéroportée, a tenté un dunk. Bailey est descendu sous un angle étrange, a préparé sa chute avec ses mains et s’est cassé le poignet droit.

Il a passé environ deux mois dans un casting et n’a commencé à s’entraîner avec les Spiders qu’à la mi-novembre 2020.

À l’UR, il a connu des problèmes de cheville et de genou qui lui ont coûté un temps de jeu important, et une main gauche cassée a fait de même.













“J’ai juste eu de la malchance avec mes blessures”, a déclaré Bailey.

Peut-être que cette saison, en tant que senior, Bailey fournira à Richmond le fort coup de pouce attendu lors de son arrivée à UR. Il a initialement signé avec Wake Forest et a modifié ses engagements après que les Demon Deacons ont licencié l’entraîneur Danny Manning.

Chris Mooney, à sa 19e saison en tant qu’entraîneur de Richmond, a qualifié Bailey de « joueur talentueux qui est un bon défenseur ».

Bailey, un ailier de 6 pieds 5 pouces, s’est démarqué samedi lors de la mêlée de l’UR contre Virginia Tech au Robins Center, sortant du banc pour marquer 11 points avec deux interceptions en 23 minutes. Bailey a converti cinq des sept tirs, tous à l’intérieur de l’arc à 3 points.

Parmi les réservistes, Bailey a joué le plus de minutes derrière les gardes partants Jordan King et DeLonnie Hunt, les attaquants Isaiah Bigelow et Aidan Noyes et le centre Neil Quinn. Comme ce fut le cas lors de la première mêlée des Spiders, contre Florida International à Washington, DC, les gardes de transfert 6-0 ont mené le score.

Les Spiders offriront au garde de transfert DeLonnie Hunt la possibilité de grandir en tant que buteur

King, qui a joué deux saisons à Sienne avant deux à East Tennessee State, a marqué 22 sur huit tirs sur 14 (deux 3). Hunt, qui a débuté trois ans chez Wagner, en a marqué 15 avec quatre passes décisives. Richmond et Virginia Tech ont joué quatre quarts de 15 minutes chacun, les Spiders en remportant deux (premier et troisième), les Hokies en remportant deux et Virginia Tech gagnant au total 82-64.

Les Hokies ont tiré à 54%, ont réalisé 12 des 20 tentatives à 3 points, 20 des 23 depuis la ligne des lancers francs et comptaient quatre joueurs à deux chiffres. Lynn Kidd, un senior 6-10, a marqué 12 sur six tirs sur neuf, le transfert 6-7 en Caroline du Nord Tyler Nickel a marqué 14 et Robbie Beran, diplômé du Collegiate, un transfert 6-9 de Northwestern, a marqué sept en 16 minutes. .

Le rebond était égal. Les Spiders (38,9% aux tirs) ont réalisé 10 rebonds offensifs. UR a réussi cinq des 22 tentatives à 3 points, King et Hunt se combinant pour toutes les marques sauf une. Les réserves de Virginia Tech ont dominé les réserves de Richmond 41-13.

Les jeunes joueurs des équipes se sont affrontés au cours d’un cinquième quart-temps de 10 minutes, avec Ryan Soulis, étudiant de première année 6-10 de l’UR, marquant neuf points et trois passes décisives.

Les Spiders ouvrent lundi soir contre VMI au Robins Center. Les Hokies s’ouvrent contre une visite dans l’État de Coppin lundi soir.