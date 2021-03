DJI annonce le drone hybride FPV à la première personne

DJI a lancé le FPV, un drone hybride qui combine la perspective à la première personne, la vitesse et l’agilité des drones de course avec la facilité d’utilisation et la fonctionnalité de caméra intégrée des drones grand public.

Le DJI FPV comprend des moteurs hautes performances qui peuvent le faire passer de l’arrêt à 100 km / h en seulement 2 secondes tout en atteignant une vitesse maximale de 140 km / h. Le drone comprend trois modes de vol; le mode Normal, qui est conçu pour les pilotes novices et permet au drone de planer sur place et de détecter les obstacles. Le mode manuel enlève les roues d’entraînement et donne un contrôle total sur le vol, avec tous les capteurs et le vol stationnaire désactivés. Enfin, un mode Sport conserve certaines des fonctions de sécurité du mode Normal et le contrôle manuel du mode Manuel.

Quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez, le DJI FPV comprend une fonction de freinage d’urgence et de vol stationnaire, qui peut être engagée à tout moment, dans n’importe quel mode en appuyant sur un bouton. Une fonction de retour à la maison permet au drone de revenir à son point d’origine manuellement ou en cas de perte de connexion. Un récepteur ADB-S avertira également les pilotes de tout avion ou hélicoptère à proximité.

L’élément clé du DJI FPV sont les DJI FPV Goggles V2. Le drone peut envoyer des images jusqu’à 10 km, avec deux fréquences à commutation automatique, un débit binaire de 50 Mbps et des technologies anti-interférences. Les pilotes auront deux modes de visualisation; le mode HD standard à faible latence a une résolution de 1440×810 à 60 ips avec 142 ° FoV ou 50fps avec 150 ° FoV. La latence dans ce mode est inférieure à 40 ms. En mode Smooth, la résolution est la même mais vous obtenez soit 120 ips avec 142 ° FoV ou 100 ips avec 150 ° FoV avec moins de 28 ms de latence.

De plus, vous pouvez connecter jusqu’à huit lunettes afin que davantage de personnes puissent partager la vue du pilote.

Le DJI FPV dispose d’une caméra 4K / 60p 120Mbps montée sur un cardan. Vous pouvez également enregistrer au ralenti 4X en 1080 / 120p. Les vidéos peuvent être enregistrées au format H.264 ou HEVC. L’appareil photo offre également la stabilisation d’image numérique RockSteady de DJI.

Le DJI FPV est au prix de 1299 $ et comprend la télécommande 2, les FPV Goggles V2, les câbles et une batterie. DJI proposera également un contrôleur de mouvement autonome, qui permet au pilote de contrôler le drone avec des mouvements de la main, au prix de 199 $. Vous pouvez également obtenir le kit DJI FPV Fly More, qui comprend deux batteries supplémentaires et un hub de chargement pour 299 $.

La source