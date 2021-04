Soit c’est l’intention de DJI, soit Best Buy vient de faire la même erreur que pour le Mini 2 l’année dernière. Quelle que soit la vérité, un acheteur est entré chez Best Buy aux États-Unis et a découvert un Air 2S Fly More Combo enfermé dans une vitrine en verre.

Alors que les rumeurs sur le remplacement du Mavic Air 2 existent depuis un certain temps, c’est la preuve que les passionnés de drones attendaient.

DJI a également annoncé un événement de lancement le 15 avril (à 9h HAE / 13h BST) et bien que la société chinoise n’ait pas dit qu’elle lancerait spécifiquement l’Air 2S, seulement que nous devrions «Préparez-vous pour l’ONE», elle ne le fait pas. Il en faut beaucoup pour mettre deux et deux ensemble et comprendre ce qui se passe.

Quel est le prix du DJI Air 2S?

Tel que rapporté par DroneXL, l’étudiant de l’institut pilote Keith Wells a espionné la boîte et le prix de 1299 $, mais n’a pas pu acheter l’Air 2S. Le personnel lui a dit qu’ils ne pouvaient pas le lui vendre avant la semaine prochaine.

Il n’a pas réussi, mais quelqu’un d’autre l’a fait, en publiant une vidéo de déballage du drone sur YouTube le 12 avril et en énumérant toutes les spécifications, et en laissant DJI avec très peu de choses à annoncer le 15.e.

Nous savons donc combien coûte le Fly More Combo, mais pas le prix de l’Air 2S sans les batteries supplémentaires, les hélices, le sac à bandoulière, le moyeu de chargement multiple et les filtres ND pour l’appareil photo.

Le Mavic Air 2 coûte 799 $ (769 £) et 999 $ (949 £) pour le Fly More Combo. Vous pouvez toujours en acheter un auprès de DJI et d’autres détaillants.

L’Air 2S Fly More Combo coûte donc 300 $ de plus – une randonnée assez importante – et nous estimons que le forfait le moins cher coûtera 999 $, et probablement 949 £ au Royaume-Uni.

Étant donné qu’il s’agit du ‘2S’ et non de l’Air 3, les changements matériels ne seront pas trop drastiques malgré le coût beaucoup plus élevé.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l’Air 2S?

5,4K30p, 4K60p, FHD 120p

Portée de 12 km

31min de temps de vol

Intéressant pic.twitter.com/WTkAxe0hwG – OsitaLV (@OsitaLV)

11 avril 2021

Merci au prolifique leaker DJI OsitaLV, et la vidéo YouTube ci-dessus, il semble que l’Air 2S aura ces fonctionnalités:

Appareil photo 20Mp avec capteur 1 pouce

Objectif f / 2,8 avec champ de vision à 88 °

Vidéo 4K à 30 ips

Vidéo 4K à 60 ips

Vidéo 1080p à 120 ips

Distance de transmission maximale 12 km (FCC), 8 km (CE)

Batterie 3500mAh

31 minutes de vol

Masse au décollage 595g

Le temps de vol est en baisse de quelques minutes par rapport au Mavic Air 2 (à 34 minutes) et ce drone pourrait également prendre des photos de 48Mp. Cependant, ne vous laissez pas prendre par les mégapixels: le capteur de 1 pouce fera une énorme différence dans l’Air 2S.

Des rumeurs non confirmées suggèrent que l’Air 2S sera compatible avec les lunettes v2 de DJI et qu’il utilise Ocucync 3.0 pour la transmission vidéo.

La vidéo de déballage montre également clairement les caméras orientées vers le haut qui sont vraisemblablement pour un meilleur évitement d’obstacles: le Mavic Air 2 n’en avait pas: seulement l’avant, l’arrière et le bas.

Nous devrons attendre quelques jours pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et d’autres logiciels que DJI pouvez restez caché car même le gars qui a réussi à acheter l’Air 2S ne peut pas l’utiliser ou le piloter car l’application ne le supportera pas tant qu’il ne sera pas officiellement en vente.

