L’Air 2S, le successeur de DJI au populaire Mavic Air 2 est là et il ajoute beaucoup de puissance de la caméra au même prix.

Notez l’omission de la marque Mavic dans le nom DJI Air 2S – tout comme avec le mini 2, cela apporte une énorme augmentation de la taille et de la résolution du capteur. Il s’agit désormais d’un CMOS 1 pouce de 20 MP avec des pixels individuels de taille 2,4 μm – par rapport au capteur 1/2 pouce 48 MP du Mavic Air 2 et de ses pixels de 0,8 μm.

Le DJI Air 2S peut capturer des images jusqu’à 5,4K (5472 × 3078px) à 24/25 / 30fps sur toute la largeur du capteur, et 4K jusqu’à 60fps (par rapport au 4K @ 30fps de Mavic Air avec un léger recadrage. Le DJI Air 2S capture également la vidéo à une vitesse supérieure de 150 Mbps.

Vous pouvez zoomer pendant la capture vidéo – 4x en 5,4K et jusqu’à 8x en 1080p. L’Air 2S prend également au sérieux les couleurs vidéo avec la capture normale 8 bits, D-Log 10 bits et HLG 10 bits.

Du point de vue de la conception, le drone est presque identique à son prédécesseur et semble utiliser la même batterie de 3500 mAh. Mais l’Air 2S pèse 25 g de plus que son prédécesseur et, en tant que tel, son temps de vol est estimé à 31 minutes – contre 33 minutes.

Le poids supplémentaire provient des deux capteurs ajoutés à l’avant de l’Air 2S. Ils permettent quelque chose que DJI appelle le « zoom binaculaire », ce qui signifie que le drone peut voir les obstacles de plus loin et à des vitesses plus élevées.

Tout comme le Mavic Air 2, le DJI Air 2S évite les obstacles de quatre côtés – avant, arrière, vers le bas et vers le haut – il n’y a pas de capteurs pour l’évitement à gauche et à droite.

Le nouveau drone prend en charge le dernier OcuSync avec une portée de contrôle maximale de 12 km – légèrement plus que l’Air 2.

Le DJI Air 2S peut faire quelque chose appelé MasterShot, qui combine tous les plans préprogrammés en une seule action – sélectionnez la cible et laissez le drone faire tout le travail.

Le DJI Air 2S est en vente maintenant. Le prix de départ de 999 $ / 999 € vous rapportera le drone, une seule batterie + chargeur, 3 paires d’hélices et le contrôleur DJI RC-N1. Le passage au combo Fly More à 1299 $ / 1299 € ajoute trois piles, quatre filtres ND et un sac à bandoulière.

