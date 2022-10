Djeddah ou Riyad accueilleront les KO du trophée Santosh pendant 3 ans: Kalyan Chaubey

La Fédération indienne de football (AIFF) accueillera les huitièmes de finale du trophée Santosh à Djeddah ou à Riyad en Arabie saoudite pendant trois ans, a déclaré samedi le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey.

L’AIFF a signé jeudi un protocole d’accord avec ses homologues saoudiens pour “étudier la possibilité d’organiser les étapes finales du trophée Santosh dans ce pays d’Asie occidentale en février 2023”.

“Le protocole d’accord que nous avons signé avec la Fédération saoudienne de football, l’un concernait l’organisation du trophée Santosh à Djeddah et Riyad”, a déclaré Chaubey à PTI lors d’une interaction.

« Djeddah a plus de population indienne là-bas, mais Riyad est la capitale. Et ainsi le gouvernement là-bas peut l’associer à l’art et à la culture. Ce sont donc les domaines dont nous discuterons et peut-être que d’ici janvier, nous prendrons un dernier appel », a déclaré le chef du BJP, Chaubey.

Le protocole d’accord a été signé à Dammam.

« Nous allons le faire pendant trois ans. Voyez-le, ce n’est pas si facile. Une année, ce ne sera peut-être pas réussi, car plusieurs défis inattendus viendront mais cela ne signifie pas que vous arrêtez ce tournoi », a-t-il déclaré.

“Donc, c’est une chose de trois ans et je suis sûr que nous ferons bien sur le plan de l’année. Nous devons absolument voir quel est le rythme d’amélioration, où nous améliorons-nous et s’il s’agit d’un taux de croissance de 10 % ou d’une croissance de 50 %. Nous devons donc surveiller cela correctement.

Chaubey veut “l’égalité de rémunération” pour les joueurs hommes et femmes

Chaubey a déclaré que l’AIFF prévoyait de mettre en œuvre l’égalité de rémunération pour les footballeurs masculins et féminins dans le pays.

“J’ai réalisé en tant qu’ancienne joueuse que si vous ne recevez pas une rémunération décente, vous ne pouvez pas vous sentir motivée, donc je pense qu’il est important d’honorer les footballeuses.

« Nous parlerons à diverses parties prenantes afin de supprimer la disparité entre le football masculin et féminin. Nous veillerons à cela.

La joueuse de 45 ans de Kolkata a déclaré que l’AIFF proposerait un calendrier régulier pour le football féminin.

“Dans le cadre du protocole d’accord, nous créerons des matchs de visibilité en organisant des tournois de trois nations deux fois par an, vous aurez donc six matchs à jouer”, a-t-il ajouté.

«Une fois, cela peut être dans le nord-est ou à Bangalore en Inde quand il fait chaud au Moyen-Orient et en hiver, nous pouvons l’avoir dans le Golfe. Ce sera pour les u-17 et u-19, dans un premier temps, ce sera pour les garçons et petit à petit ce sera pour les femmes.

“Nous proposerons un calendrier où les femmes pourront jouer dans la ligue féminine… comme elles le font, nous serons bientôt en mesure d’être championnes d’Asie.

« Cette équipe de la Coupe du monde U-17 est à un stade naissant. Une fois qu’elles auront pris confiance et si nous pouvons nourrir cette équipe, elle pourra jouer la coupe du monde U-23 et dans six ans, certaines d’entre elles seront connues dans le football féminin dans le monde », a-t-il conclu.

