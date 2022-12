DJ Uiagalelei tentera de faire passer l’État de l’Oregon au niveau supérieur avec un transfert

L’ancien quart-arrière de Clemson, DJ Uiagalelei, continuera apparemment à jouer en orange en 2023 avec l’État de l’Oregon comme destination de transfert prévue.

DJ Uiagalelei était l’un des plus grands noms à entrer sur le portail de transfert en décembre. Il semble qu’il ne restera plus longtemps dans le portail.

D’après Pete Thamell’ancien quart-arrière de Clemson a pris une décision sur sa destination de transfert : l’État de l’Oregon.

Bien que l’annonce ne soit pas officielle, Thamel a indiqué qu’elle devrait avoir lieu dans les prochains jours.

DJ Uiagalelei rejoindra une équipe de l’État de l’Oregon qui cherche à passer à l’étape suivante

Uiagalelei a perdu son emploi de départ à Clemson au profit de Cade Klubnik après une autre campagne terne en 2022. Il n’a jamais été à la hauteur du battage médiatique en tant qu’héritier de Trevor Lawrence lorsqu’il est arrivé en tant que quart-arrière de style professionnel n ° 1 dans la promotion 2020.

Maintenant, il a une chance de changer le récit de sa carrière avec les Beavers.

L’État de l’Oregon n’est peut-être pas un programme phare, mais Jonathan Smith a lentement construit un programme formidable à Corvallis. Avec leur victoire sur la Floride au Las Vegas Bowl, les Beavs ont remporté 10 victoires pour la première fois depuis 2006.

Mike Riley a réussi cet exploit lors de sa quatrième saison à Oregon State, mais il n’a jamais égalé ce total de victoires. Les Beavers étaient une bonne équipe à cette époque, mais n’ont jamais franchi l’étape suivante pour se battre pour la couronne Pac-12.

Smith doit trouver un moyen de faire cette transition de “étonnamment formidable” à “capable de gagner la conférence” et Uiagalelei pourrait être la clé de cela. Quiconque a regardé Oregon State cette saison peut attester qu’il était un solide quart-arrière loin d’une course sérieuse au match pour le titre Pac-12.

Cependant, Uiagalelei n’est pas une chose sûre. Sa cote de passeur la saison dernière était pire que celle de n’importe lequel des passeurs insuffisants de l’État de l’Oregon.

La différence évidente est son plafond. Si Smith et son personnel peuvent garder le jeu de course des Beavers comme point central tout en mettant Uiagalelei en position de réussir en lui demandant franchement d’en faire moins, son bras puissant pourrait enfin devenir bon.

