DJ Uiagalelei lance 5 passes TD pour mener le n°15 de l’Oregon State à une victoire de 52-40 contre la Californie

BERKELEY, Californie (AP) – DJ Uiagalelei a lancé trois de ses cinq passes de touché à Jack Velling et le numéro 15 de l’Oregon State a battu la Californie 52-40 samedi soir.

Les Beavers (5-1, 2-1 Pac-12) ont eu du mal à ralentir les Golden Bears (3-2, 1-2) pendant la majeure partie de la soirée, mais en ont fait plus qu’assez offensivement pour prendre leur meilleur départ. saison depuis 2013.

« Je ne vais pas mentir », a déclaré Uiagalelei. «Je le ressentais aujourd’hui. Je me sentais bien. Je suis parti du saut. J’étais prêt à partir. »

Uiagalelei a complété 19 des 25 passes pour 275 verges, le remplaçant Aidan Chiles a lancé une passe de TD sur un camée d’un drive en première mi-temps et Damien Martinez a couru pour 89 verges et un score.

Oregon State a marqué des touchés sur cinq drives consécutifs et s’est retiré avec deux touchés dans les trois premières minutes du quatrième quart pour ouvrir une avance de 49-32.

Ce fut un grand revirement par rapport à la semaine dernière lorsque les Beavers ont gagné 21-7 contre l’Utah.

« J’espère que nous développerons une certaine confiance en sachant que nous pouvons gagner de cette façon ou que nous pouvons jouer dans un match avec moins de scores et trouver un moyen », a déclaré l’entraîneur Jonathan Smith. « On ne sait jamais comment chaque match va se dérouler. »

Martinez a marqué sur une course de 1 verge au quatrième essai, puis Uiagalelei a trouvé le joueur de ligne défensive Isaac Hodgins pour un score de 2 verges suite à un échappé d’Ashton Stredick.

Fernando Mendoza a lancé deux passes de TD lors de son premier départ et Isaiah Infanse a marqué trois fois pour les Bears, qui n’ont pas battu une équipe classée depuis la saison 2020.

Cal a accordé plus de 50 points pour la deuxième fois cette saison et pour la première à domicile au cours des sept saisons de l’entraîneur Justin Wilcox.

« Nous découvrirons où seront les défenseurs la semaine prochaine, parce que mon garçon – et cela n’enlève rien à l’Oregon State parce que je pense vraiment que ces gars font un excellent travail d’entraîneur – mais, mec, ooh, c’était une mauvaise défense. juste là à côté de nous », a déclaré Wilcox.

Les Beavers menaient 14-3 lorsqu’une décision audacieuse s’est retournée contre eux et les a rapidement mis dans un trou. L’entraîneur Jonathan Smith a demandé un coup de pied surprise que Ryan McCulloch a récupéré et est revenu au 19. Cela a permis une passe TD de 9 verges de Mendoza à Infanse.

Silas Bolden a ensuite perdu un échappé lors du premier jeu du drive suivant et Cal a transformé cela en une course TD de 1 yard pour Infanse et une avance de 17-14.

Smith est resté agressif et cela a payé à la fin de la première mi-temps lorsque Uiagalelei a trouvé Velling pour son deuxième touché du match au quatrième essai sur 3 pour donner aux Beavers une avance de 21-17 à la mi-temps.

Il s’agissait de l’une des cinq conversions de quatrième essai pour les Beavers, dont deux pour des touchés.

« On dirait que c’est Madden. J’adore ça », a déclaré Uiagalelei. «Quand je joue à Madden, je ne lance jamais le ballon où que je sois. C’est un peu notre mentalité. … Je pense que tout le monde en attaque adore ça. C’est un état d’esprit agressif.

Les deux équipes ont marqué deux fois sur leurs seules possessions du troisième quart avant que les Beavers ne prennent le contrôle au quatrième.

LES À EMPORTER

État de l’Oregon : Les Beavers sont entrés dans le match cinquièmes au pays en défense contre la course, mais ont été entaillés sur 128 verges en première mi-temps avec les partants James Rawls et Calvin Hart Jr. purgeant une pénalité pour avoir ciblé la semaine dernière. Ils ont accordé 241 verges au sol pour le match.

Californie : Les Bears ont atteint leur troisième QB de départ de la saison avec Mendoza obtenant le feu vert face à Sam Jackson V et Ben Finley. Mendoza a bien joué, mais cela n’a pas suffi puisque Cal a commencé une séquence de cinq matchs consécutifs contre des équipes actuellement dans le sondage AP avec une défaite. Mendoza reprendra le départ la semaine prochaine.

« Je pensais qu’il avait fait un sacré travail », a déclaré Wilcox. « Il a fait un excellent travail. Il n’était pas parfait, mais il a apporté de l’énergie au jeu. »

SUIVANT

État de l’Oregon : accueille l’UCLA samedi soir.

Californie : visite l’Utah samedi.

