DJ Uiagalelei aide le n°15 de l’Oregon State à remporter une victoire 36-24 contre le n°18 de l’UCLA

Le demi défensif Ryan Cooper Jr. a renvoyé une interception de 67 verges pour un touché à la fin de la première mi-temps et le numéro 15 de l’Oregon State a vaincu la solide défense du numéro 18 de l’UCLA et a tenu bon pour une victoire de 36-24 samedi soir.

DJ Uiagalelei a marqué 14 sur 24 et a lancé pour 266 verges et deux touchés, et Atticus Sappington a marqué trois buts sur le terrain pour les Beavers (6-1, 3-1 Pac-12). Jack Velling a capté trois passes pour 83 verges et deux scores.

Le quart-arrière de première année de l’UCLA, Dante Moore, était 15 sur 34 pour 168 verges et une passe de touché, mais a été intercepté à trois reprises – y compris celle que Cooper a reculé pour un score.

L’UCLA a tenté de se redresser au quatrième trimestre. Le touché de 7 verges de Carson Steele a réduit le déficit à 36-24. Lors de la série suivante, les Bruins se sont rapprochés des 16 de l’Oregon State, mais deux pénalités les ont repoussés. Ils y sont allés en quatrième et 17e place et les Beavers ont limogé Moore pour mettre fin à l’entraînement.

Au début du match, la défense des Bruins maintenait ses adversaires à une moyenne de 12,2 points par match, se classant dans le top 10 national, mais les Beavers menaient 13-0 après le premier quart.

Les Bruins (4-2, 1-2) avaient limité tous leurs adversaires précédents cette saison à moins de 20 points et n’avaient accordé que cinq touchés – quatre par la passe et un au sol – le moins du Pac-12 et le deuxième au niveau national derrière le Michigan.

Bruins n°18 de l’UCLA contre Castors n°16 de l’État de l’Oregon

L’UCLA venait de remporter une victoire de 25-17 contre l’État de Washington à Pasadena le week-end dernier. Les Bruins ont limité les Cougars à 216 verges, le quatrième match consécutif où ils ont limité un adversaire à moins de 300 verges en attaque.

Les Beavers, qui viennent de remporter une victoire de 52-40 sur la route contre la Californie le week-end dernier, ont intercepté Moore lors de la première série. C’était le troisième match consécutif que Moore était éliminé lors de la possession d’ouverture.

L’entraînement s’est terminé avec le panier de 32 verges de Sappington. Il a ajouté un 43 verges pour porter le score à 6-0.

Moore a été de nouveau intercepté, cette fois par Andrew Chatfield, et l’État de l’Oregon a profité de l’entraînement qui a suivi avec la passe de touché de 10 verges de Aidan Chiles à Velling.

Les Bruins ont réduit l’écart à 13-7 grâce à la passe de touché de 10 verges de Moore à Logan Loya avant d’ajouter le panier de 36 verges de RJ Lopez.

Après que Sappington ait lancé un panier de 26 verges, Cooper a intercepté Moore et s’est précipité sur la ligne de touche pour le touché pour porter le score à 23-10 juste avant la mi-temps. Il s’agissait du troisième match consécutif de Moore avec une interception qui s’est soldée par un touché.

Uiagalelei a frappé Silas Bolden avec une passe marquante de 43 verges au début du troisième quart. UCLA a marqué sur la course de 9 verges de TJ Harden pour porter le score à 29-17.

Velling a capté une passe marquante de 32 verges d’Uiagalelei à la fin du troisième pour porter le score à 36-17 avant la tentative de rallye de l’UCLA au quatrième quart.

L’UCLA se rendra à Stanford samedi prochain. L’État de l’Oregon a une semaine de congé.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

« Bear Bets » : la discussion de groupe discute de l’Oregon-Washington et des autres paris de la semaine 7

Football universitaire 2023, cotes NFL : meilleurs paris pour USC-Notre Dame, Panthers-Dolphins

Prédictions de la semaine 7 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica





Calendrier de football des Colorado Buffaloes 2023 : comment regarder, dates, heures, chaîne de télévision

À quoi s’attendre dans les matchs Oregon-Washington, USC-Notre Dame et autres matchs de la semaine 7

Classement du top 10 du football universitaire 2023 : les 10 meilleures équipes de Joel Klatt après la semaine 6





Notre Dame contre USC : pronostics, cotes, choix

Les meilleurs candidats au trophée Heisman de Joel Klatt avant la semaine 7

JJ McCarthy se concentre sur le défi actuel alors que le calendrier du Michigan s’accélère