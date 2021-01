Deidra « DJ Spinderella » Roper, qui était membre du groupe de 1987 à 2019, a été licencié par les membres du groupe Cheryl James (Salt) et Sandra Denton (Pepa) et poursuivi plus tard pour rupture de contrat. Le trio est par la suite parvenu à un règlement confidentiel.

« Désolé, mais je dois parler de cette émission spéciale à vie », a tweeté Roper samedi. «Trop souvent, les femmes noires qui ont apporté une contribution significative à leur industrie sont exclues des récits historiques.

Elle a poursuivi: « À l’époque où Salt n ‘Pepa construisait notre héritage, qui est enraciné dans l’autonomisation des femmes, je n’aurais pas pu rêver que ce même groupe me désemparerait un jour. »

Roper a félicité les acteurs qui ont dépeint le groupe, mais a ajouté qu’elle « ne supporte pas » le film. »