DJ Snake annonce une tournée de six villes en Inde, dont Delhi, Pune et d’autres

Bien! l’attente est terminée alors que le très célèbre producteur multi-platine William Grigahcine, également connu sous le nom de DJ Snake, s’apprête à lancer une vaste tournée en Inde à partir du 18 novembre.

Le hitmaker Turn Down For What sera en Inde pour une tournée de six villes avec Sunburn Arena. La première ville de la liste est Ahmedabad, suivie d’un spectacle à Delhi NCR le 19 novembre, puis à Hyderabad le 20 novembre. La tournée se dirigera ensuite vers Pune le 25 novembre, suivie de Mumbai le 25 novembre, pour finalement se terminer à Bengaluru le 27 novembre.

Partageant la nouvelle, il s’est rendu sur Instagram et a écrit : “Indien, je suis de retour. Billets en vente le lundi 22 août.”





Commentant l’occasion, DJ Snake a déclaré dans un communiqué: “Je suis ravi de revenir en Inde. Lorsque j’ai visité l’Inde pendant Holi 2019 et Sunburn Goa 2019, l’énergie et l’ambiance étaient si optimistes et positives partout. C’est toujours incroyable voyager dans différentes villes de l’Inde. L’exposition culturelle inspire ma musique et l’Inde est certainement en tête dans ce domaine.

DJ Snake entrelacera des éléments de musique de danse traditionnelle avec du R&B classique et du funk pour créer un ensemble électronique hymne pour la prochaine vitrine.



Sunburn Arena est un format de sous-variante créé sous la marque parapluie Sunburn et dans le but de répondre aux amateurs de musique de danse dans diverses villes de l’Inde et du monde entier. (Avec les contributions de l’IANS)