RENTON, Washington: DJ Reed n’aurait peut-être pas vu le terrain du tout cette saison si le directeur général des Seattle Seahawks, John Schneider, n’avait pas pris de risque pendant l’été.

En prenant ce dépliant sur une demande de dérogation et en donnant à Reed le temps de se remettre en pleine santé après une blessure, il est devenu un ajout inestimable au demi de coin pour les Seahawks au cours de la deuxième moitié de la saison.

Je vais avoir une puce sur mon épaule pour toujours, dit Reed. Pour de vrai. C’est lourd.

Reed commencera probablement son quatrième match consécutif dimanche lorsque les Seahawks accueillent les Rams de Los Angeles avec une chance de remporter le premier titre NFC West des Seattles depuis 2016 avec une victoire.

Reed a été une révélation pour les Seahawks et leur défense améliorée ces dernières semaines. Les blessures au secondaire ont forcé l’expansion du rôle de Reeds, passant du rôle de demi défensif supplémentaire dans les situations de dépassement et de jeu dans la machine à sous, au départ à l’extérieur ces dernières semaines après que Quinton Dunbar et Tre Flower se soient retrouvés sur la réserve blessée.

Jusqu’à présent, Reed a réussi tous les tests. Reed a eu sa deuxième interception de la saison, a récupéré un échappé et a défendu trois passes la semaine dernière contre Washington.

C’est à l’honneur de Johns et du département de dépistage, de trouver le gars qui pouvait s’intégrer et de faire quelque chose, et ils avaient une grande vision pour voir comment il pouvait s’intégrer, a déclaré l’entraîneur de Seattle, Pete Carroll. Je suis vraiment excité par la façon dont il joue.

Seattle est en train de devenir les bénéficiaires d’un pari qui semblait se retourner contre les 49ers de San Francisco. Reed a subi une déchirure du muscle pectoral pendant l’intersaison et les 49ers ont choisi de renoncer à Reed en août avec une désignation de blessure avec la pensée qu’il se retrouve sur leur liste de réserve blessée.

Schneider et les Seahawks avaient d’autres idées. Seattle a réclamé Reed et l’a placé sur la liste des blessures non liées au football. Il raterait la première moitié de la saison, mais Seattle a jugé que c’était un risque valable, permettant à l’ancien choix de cinquième ronde du Kansas de guérir avant de voir ce qu’il pourrait ajouter à leur arrière-plan défensif.

Je vais me dire parfois, comme, mec, je n’étais pas censé jouer cette année. Si personne ne m’avait pris, c’étaient les Bills, les Texans et les Seahawks s’ils n’avaient pas manifesté d’intérêt, je serais chez moi en ce moment et personne ne saurait de quoi je suis capable, a déclaré Reed. Mais c’est fou comment Dieu fonctionne parce que je savais que j’en étais capable.

Utiliser Reed pour jouer à l’extérieur est quelque peu hors de propos pour les Seahawks. Ils ont généralement voulu des arrières de coin plus grands avec des bras plus longs jouant à l’extérieur et ont utilisé des arrières de coin plus courts et plus rapides jouant dans la machine à sous.

Reed ne mesure que 5 pieds 9 pouces, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été un problème. Et il est très familier avec l’adversaire de cette semaine qui a commencé et joué chaque snap lorsque les Seahawks ont affronté les Rams lors de la semaine 10.

Il a de très bons instincts, de la ténacité, de l’intelligence et tout le reste, a déclaré Carroll. Cela ajoute simplement qu’il est partout sur quiconque joue en ce moment.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL