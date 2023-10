DJ Moore prend le relais, les Bears de Chicago mettent fin à une séquence de 14 défaites consécutives avec une victoire contre Washington – Shaw Local

LANDOVER, Maryland – DJ Moore ne laisserait pas les Bears perdre un autre match.

Le receveur vedette des Bears a joué dès le premier entraînement du match et ressemblait tout à fait au receveur de passes que les Bears espéraient qu’il serait lorsqu’ils l’auraient acquis en mars.

Moore a terminé le match de jeudi soir avec huit attrapés pour 230 verges et trois touchés, et les Bears ont battu les Commanders de Washington, 40-20, au FedEx Field dans le Maryland. Les Bears ont mis fin à une séquence de 14 défaites consécutives, un record de franchise, et ont remporté leur première victoire de la saison 2023, portant l’équipe à 1-4.

« C’était juste amusant », a déclaré Moore. « Le football est amusant. Vous êtes juste en train de jouer à un jeu pour enfants à la fin de la journée. Je viens de le voir de cette façon. Ce soir, les étoiles se sont alignées.

Moore a semblé imparable pendant une grande partie du match, mais surtout au premier quart. La défense des Commanders l’a perdu en couverture dès la première possession du match, et c’était un signe des choses à venir. Moore a capté les passes du quart-arrière Justin Fields lors de deux troisièmes essais clés lors du premier entraînement, dont un énorme gain de 58 verges et un touché de 20 verges.

Plus tard dans la première mi-temps, Moore a réalisé un gain de 39 verges après une courte passe de Fields. Moore a cassé un tacle et a échappé à plusieurs défenseurs pendant le jeu, montrant ses capacités après l’attrapé. Cela a permis son deuxième touché, une passe de 11 verges de Fields.

Au total, Moore a totalisé 126 verges et deux touchés au cours du seul premier quart. Il a également couronné la victoire avec un touché de 56 verges pour repousser les commandants.

Moore a déclaré qu’il était « hors de ce monde nerveux » jeudi matin.

« Je suppose que c’était le corps qui me disait que nous étions sur le point de partir », a déclaré Moore.

Cette victoire, la première des Bears depuis le 24 octobre 2022, a peut-être allégé une partie de la pression sur l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus – du moins pour le moment. Il y avait des spéculations selon lesquelles les Bears pourraient chercher à faire un changement s’ils tombaient à 0-5. Pour l’instant, Eberflus a probablement au moins gagné du temps. Les Bears ont neuf jours de congé avant de revenir au combat la semaine prochaine contre le Minnesota.

« C’est pour ça qu’on devient entraîneur, on entraîne depuis 32 ans », a déclaré Eberflus à propos de la victoire. « C’est marrant. Vous pouvez voir les sourires et la joie du travail acharné de tous les membres du staff, des entraîneurs, c’est beaucoup de travail que vous y consacrez. Nous avons traversé une certaine adversité, mais nous tirons les leçons de cette adversité.

Tout comme la semaine dernière, les Bears roulaient en première mi-temps, en grande partie grâce à Moore. Fields a lancé trois passes de touché en première mi-temps. Les Bears détenaient une avance de 24 points à la mi-temps, 27-3. Mais encore une fois, comme la semaine dernière contre Denver, la seconde période n’a pas été facile pour les Bears.

Les Commanders ont marqué rapidement sur la première possession après la mi-temps, et encore une fois, il semblait que la défense des Bears était à court d’essence en seconde période.

Washington a marqué deux touchés et un panier pour réduire l’avance à 10. Les Commanders ont eu la chance d’en faire un match à une possession à la fin du quatrième quart, mais le botteur Joey Slye a raté un essai de placement de 46 verges.

C’est à ce moment-là que Moore a marqué son troisième touché et a mis la cerise sur le gâteau. Fields a terminé sa soirée avec 15 passes sur 29 pour 282 verges et quatre touchés. Il compte huit passes de touché lors de ses deux derniers matchs. Khalil Herbert a parcouru 76 verges en 10 courses, mais a quitté le match en seconde période sur blessure.

Le soir où le monde a appris que la légende des Bears, Dick Butkus, était décédée à l’âge de 80 ans, les Bears ont finalement eu la percée qu’ils attendaient depuis près d’un an.

« Ça faisait du bien », a déclaré Fields. « Voir tout le travail acharné porter ses fruits, surtout obtenir un W après tout ce qui s’est passé cette année, tout dans les médias, tout à l’extérieur. Cela fait du bien de pouvoir dire que le travail acharné a payé.