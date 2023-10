DJ Moore et les Bears de Chicago interrompent leur séquence de défaites – Shaw Local

La séquence de défaites est terminée.

Derrière une journée de carrière pour DJ Moore, les Bears ont mis fin à leur séquence de 14 défaites consécutives et ont remporté leur premier match depuis le 24 octobre avec une victoire de 40-20 contre les Commanders de Washington jeudi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui comptaient

1. Série interrompue : Justin Fields a trouvé Moore pour un touché de 56 verges avec 4:09 à jouer au quatrième quart pour donner une avance de 37-20 aux Bears. Alors que Washington connaissait une seconde mi-temps chaude et venait de rater un panier, les Bears ont finalement mis le ballon de côté pour briser la séquence de 14 défaites consécutives.

2. Pas bon : Avec 5:14 à jouer au quatrième quart, les Bears ont obtenu une grosse pause après que le botteur des Commanders Joey Slye ait raté un panier de 46 verges, ce qui aurait fait un match à un score. Avec l’augmentation des blessures défensives et une attaque lente en seconde période, ce score aurait mis les Bears dans les cordes quelques jours seulement après avoir perdu une avance de 21 points, un record de franchise.

3. Nuances de la semaine dernière : Mené 30-14 avec 10:51 à jouer, le quart des commandants Sam Howell s’est connecté avec Curtis Samuel pour un touché de 3 verges. La conversion en deux points qui a suivi a échoué. Après une première mi-temps tranquille, Howell avait une fiche de 17 sur 22 avec 201 verges et partageait le secondaire des Bears à ce moment-là du match. Les Bears doivent encore s’améliorer en seconde période.

Trois choses qui ont fonctionné

1. M. 230 : Pour la deuxième semaine consécutive, Moore a été exceptionnel. Fields et Moore se sont connectés pour 78 verges sur deux attrapés avec un touché lors du premier entraînement. Puis, avec 14:15 à jouer au deuxième quart, Fields a frappé Moore pour un touché de 11 verges. Ce fut le point culminant d’une brillante première mi-temps : cinq attrapés pour 137 verges et deux touchés. Moore a terminé avec un sommet en carrière de 230 verges, huit attrapés et trois touchés.

2. À mi-chemin: Fields a réalisé sa deuxième fantastique performance consécutive en première mi-temps. Cette semaine, c’était 12 pour 20, 189 yards avec trois touchdowns. Khalil Herbert a ajouté 76 verges au sol et l’offensive a converti 6 des 9 troisièmes essais pour rester sur le terrain et terminer les entraînements avec des points. Ajoutez à cela un solide effort défensif, les Bears menaient un surprenant 27-3 à la mi-temps.

3. Points à retenir : En entrant jeudi, la seule interception générée par les Bears était contre le quart remplaçant des Chiefs Blaine Gabbert il y a deux semaines. Le demi défensif Greg Stroman a repoussé Howell à la fin du deuxième quart, ce qui a finalement conduit à un touché pour Cole Kmet et à un avantage de 24 points. Stroman a ensuite récupéré un échappé au troisième quart. La ligne défensive a également réussi cinq sacs.

Trois choses qui n’ont pas fonctionné

1. Malheurs secondaires : Le champ arrière défensif manque des partants Eddie Jackson, Kyler Gordon et Jaylon Johnson, et les Commanders avaient tous les atouts pour un retour en seconde période. Ils ont terminé le match avec 19 premiers essais de passe. L’ailier rapproché Logan Thomas a réussi neuf attrapés pour mener tous les receveurs des Commanders.

2. Quittez le terrain : Washington avait une fiche de 6 sur 12 au troisième essai, ce qui a permis aux Commanders de rester dans le match en seconde période.

3. Mooney : Cela s’est avéré sans conséquence – et les Bears l’ont organisé – mais Fields doit établir la connexion avec Darnell Mooney. Mooney n’a réussi aucune capture sur quatre cibles. Ils ont eu quelques ratés serrés, mais ils auront besoin de Mooney pour complimenter Moore pour le reste du chemin.

Et après?

Les Vikings du Minnesota visitent Soldier Field le 15 octobre pour un match NFC Nord.