DJ Khaled tombe en panne alors qu’il exécute la Omra à La Mecque avec Mike Tyson

Récemment, DJ Khaled est allé à La Mecque et a terminé la Omra (un pèlerinage islamique à La Mecque). Maintenant, une vidéo du DJ pleurant alors qu’il s’approche de la Kaaba est apparue en ligne.

Il a posté une photo avec Mike Tyson de La Mecque et a écrit : « Nous sommes en route pour la MECQUE, DIEU L’A FAIT ! Bénis mon frère @miketysonet père de Tyson. Plus d’amour, plus de bénédictions, plus de vie DIEU EST LE PLUS GRAND !”

Il a ajouté: «La seconde où j’ai marché à La Mecque, des larmes ont coulé de mes yeux Des larmes de joie toute ma vie Je voulais aller à LA MECQUE POUR PRIER ET DONNER MA GRATITUDE À ALLAH J’ai prié pour le monde pour plus d’amour plus de vie plus plus de paix plus joie plus de bonheur plus de santé et de protection pour nous tous ! DIEU EST LE PLUS GRAND!!!!! C’est si beau que nous avons tous UN AMOUR ici, DIEU L’A FAIT !!!!!!! Bénis mon frère @miketyson.





Réagissant à la vidéo virale, Gauahar Khan a écrit : « Subhan Allah ! Stars, non stars, classe ouvrière ou toutes les classes dans lesquelles le monde nous sépare, à La Mecque TOUS sont égaux, simplement des hommes ordinaires avec l’amour et les larmes pour le Tout-Puissant ! Pas de cours ici. Toute l’humanité suit le même chemin autour de la kabah de la même manière. Aucune exception.”

DJ Khaled est un rappeur, producteur de disques, directeur de disques et DJ américain. Khaled est devenu célèbre pour la première fois en tant qu’animateur de radio dans les années 1990, et il a ensuite utilisé sa renommée pour devenir DJ pour les concerts live du groupe de hip-hop Terror Squad.

Le premier album studio de Khaled, “Listennn… the Album”, a reçu la certification d’or lors de sa sortie en 2006 après avoir reçu des crédits de producteur sur les chansons du groupe. Il a sorti “We the Best” (2007) en guise de suivi, qui comprenait le top 20 des singles “I’m So Hood”. Ses deux autres albums, “We Global” (2008) et “Victory” (2010), ont tous deux atteint le top 10 du palmarès américain Billboard 200. Ce dernier a présenté le hit triple certifié platine “All I Do Is Win”.