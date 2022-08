DJ Khaled lance la première vidéo et le premier single de son prochain album “GOD DID” avec l’aide de Drake et Lil Baby.

C’est cette fois encore, DJ Khaled rassemble l’artiste le plus en vogue de la planète comme les Avengers pour son nouveau projet. Vous avez déjà dû entendre le titre de l’album DIEU A FAIT. Khaled a promu sans relâche le projet à venir chaque fois que vous l’avez vu dans plusieurs publications calculées sur les réseaux sociaux. Comme toujours avec les sorties de Khaled, il a d’abord obtenu les voix de Drake et les livre enfin à ses fans.

DJ Khaled sort “Staying Alive” avec Drake et Lil Baby.

DJ Khaled a commencé ses 3 derniers déploiements avec des singles de Drake et DIEU A FAIT n’est pas différent. Pour son dernier single “Staying Alive”, Khaled associe Drake à Lil Baby. Le visuel est tourné dans un hôpital avec Drake et Lil Baby faisant semblant de travailler tout en sirotant du Lobos1017 comme rappel et en fumant du narguilé entre les patients. La chanson ressemble cependant à un reste de morceau de Drake qu’il a envoyé à Khaled en guise de faveur au lieu de le laisser sur le disque dur. Même si cette chanson n’est pas votre tasse de thé, l’anticipation pour DIEU A FAIT ne devrait pas s’estomper. Khaled a toujours des couplets de Future, Kanye West, Jay-Z et d’autres dans le tuck. Vous pouvez regarder “Staying Alive” ci-dessous.