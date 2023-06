Justin Bieber, Rihanna, Drake et Jay-Z ont chacun dominé les charts avec des tubes créés par DJ Khaled.

Mais c’est le méga producteur qui a pris le coup cette fois, après s’être écrasé dans l’eau alors qu’il surfait sur une planche de foil électrique.

Connu pour son optimisme débordant et ses slogans emblématiques, comme « We the best » et « Anotha one », Khaled chantait un air différent après l’accident.

Khaled, dont le nom complet est Khaled Mohammed Khaled, est entré dans un « moment de récupération » complet qui comprenait un massage privé et une partie de golf avec un directeur sportif des îles Turques et Caïques.

Il y a quelques jours, Khaled était sur les greens en train de frapper des balles de golf. Il a posté : « Fan luv j’ai mal !!!!

« Quand je vous le dis, mes côtes me tuent », a-t-il ajouté en attrapant sa balle de golf après un putt.

Avant de pouvoir retourner dans son endroit heureux, il a partagé une vidéo de son aventure aquatique.

Khaled a navigué dans l’eau à genoux sur une planche de surf électrique.

Il a tenté de se lever, et son corps a volé dans les airs et s’est écrasé sur le dessus de la planche.

Le rappeur « All I Do Is Win » a tenté de soulager le stress sur les greens mais n’a pu se rendre qu’au huitième trou.

« J’ai appelé le médecin. Juste pour voir et m’assurer que ce n’est rien de grave », a-t-il déclaré en se faisant masser. « Mais maintenant, c’est comme si cela affectait le processus de progression. »

Il a ajouté: « J’étais déprimé en quittant le parcours de golf aujourd’hui parce que je ne m’arrête jamais. Mais je dois être intelligent. Mais je serai de retour sur ce parcours demain, je vous le promets. Je suppose que nous appellerons cela un moment de récupération en ce moment . »

Le lendemain, Khaled a traversé un cabinet médical vêtu d’une blouse et d’un short.

« Je suis debout depuis 48 heures », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas dormi. La douleur est de haut niveau.

« J’ai mal, j’ai eu mal », a-t-il dit au technicien avant d’admettre qu’il jouait au golf et qu’il était en studio sept jours sur sept. « Je suis allé surfer l’autre jour. Je veux juste m’assurer que l’os n’est pas cassé. »

Malgré la période difficile, il est apparu que c’était « juste le muscle » qui était blessé.

Mercredi après-midi, Khaled a partagé une mise à jour avec les fans sur Instagram.

« Tous les jours, je perfectionne mon jeu mais la douleur m’a fait m’arrêter au 10e tout. Je vais me reposer », a-t-il écrit.