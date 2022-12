DJ Khaled se fait couper les cheveux au milieu d’un désert, la vidéo devient virale

DJ Khaled vient de se faire couper les cheveux quelque part au milieu d’un désert et il est devenu la première personne à le faire. L’artiste est connu pour avoir réalisé des cascades très folles et celle-ci ne fait qu’ajouter à la liste. Dans la vidéo, on peut le voir assis au milieu alors qu’un coiffeur lui fait une coupe de cheveux. On peut le voir panoramiquer la caméra frontale pour montrer aux gens le désert. “DJ Khaled le premier à se faire couper les cheveux au milieu du désert”, lit-on dans la légende.

La vidéo commence avec Khaled assis au milieu d’un désert et le barbier faisant son travail juste à côté de lui. Au fur et à mesure que la vidéo avance, Khaled fait un panoramique avec sa caméra. Il livre ensuite sa nouvelle devise de signature, “Dieu l’a fait”, avant de signer.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli 613 000 vues. “Je ne suis pas impressionné par la forme de la coupe de cheveux… Je pense qu’il en a besoin d’UNE AUTRE !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Les Égyptiens l’ont fait en premier.”

Pendant ce temps, plus tôt, le fils de Khaled faisait la une des journaux pour son style de vie somptueux. Asahd Khaled n’est pas comme la plupart des enfants, car son père est le célèbre producteur/coach DJ Khaled, et cela comporte toutes sortes d’avantages. Asahd a fait clignoter des caméras dans sa direction littéralement depuis sa naissance, qui a été capturée en direct sur la page Snapchat emblématique de son père.

Asahd est repéré vêtu de costumes Gucci avec un swag en plein essor. Même face aux paparazzis, Asahd est cool comme un concombre. Rappelez-vous l’époque où DJ Khaled a foulé le tapis rouge des Grammy avec le meilleur rendez-vous possible : son fils !

De plus, Asahd était déjà producteur exécutif à 4 mois ! Entre les siestes et les changements de couches, il a commencé à “travailler” en tant que producteur exécutif du dixième album studio de DJ Khaled “Grateful”. Selon le célèbre DJ/producteur, c’était un oui aux rythmes et à la musique quand Asahd a souri joyeusement.

