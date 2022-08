DJ Khaled révèle une liste de chansons étoilée pour son prochain album “God Did”

Dieu l’a fait !

DJ Khaled Internet bourdonne à propos de l’album à venir “God Did” qui présente tout le monde et la maman de leur maman, y compris Jay Z, Canard, Kanye, Eminem, Avenir, Petit bébé, Lil Wayne, Rick Ross, Travis Scottet beaucoup plus.

Le projet étoilé marque le treizième album studio complet du super DJ qui poursuivra sûrement sa fière tradition de crier de manière pompeuse sur des hymnes qui font vibrer les haut-parleurs.

Donner le ton à l’album très attendu est le premier single “Staying Alive” avec Drake et Lil Baby dans la dernière de leurs collaborations dignes d’intérêt.

Regardez la vidéo ci-dessous :

D’autres collaborations classiques Khaled/Drake incluent les 3x Platinum “POPSTAR”, 3x Platinum “For Free”, Platinum “GREECE” et les bangers certifiés Gold – “To The Max”, “I’m On One” (avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne), “No New Friends” (avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne), et plus encore.

Jusqu’à présent en 2022, l’adorable DJ a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a fait la une des journaux avec une apparition aux Oscars où il a ouvert le spectacle.

Il a également déclenché le spectacle de mi-temps NBA All-Star avec une performance étoilée, a été présentateur, deux fois, aux Billboard Music Awards, et a récemment suscité des chuchotements bruyants avec des commentaires récents sur un potentiel Verzuz contre DJ Drame.

“Je veux dire, ce sont des faits”, a déclaré Khaled lorsqu’on l’a interrogé sur le match potentiel lors d’une apparition sur “Drink Champs”. “Quiconque m’a déjà demandé ça, je l’ai toujours dit. Je ne renonce jamais à ce discours […] J’ai SoundClashé toute ma vie. Je me suis battu toute ma vie, crois-moi. Je suis à un point en ce moment; Je suis béni. Tu es béni, tu es béni, nous sommes tous bénis. Mais quand il s’agit de se battre et de Verzuz et tout ça, je suis plus fan parce que j’ai utilisé SoundClash toute ma vie. « Et je suis un être vrai avec toi, je ne sais pas comment le faire à moitié. Ça pourrait devenir… tu dois respecter mon catalogue ! Je respecte la question, je respecte la façon dont vous y êtes parvenu et je comprends ! EFN vous le dira, je suis un Sound boy, je suis un Sound killer ! Vous ne comprenez pas. Personne ne m’a jamais donné cette merde.

Quelle chanson avez-vous le plus hâte d'entendre ? Qui gagnerait un DJ Drama/DJ Khaled Verzuz ?