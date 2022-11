DJ Khaled ouvre son royaume des baskets aux fans pour 11 $/nuit

Ils ne veulent pas que vous réserviez !

Fraîchement sorti de ses SIX nominations aux Grammy Awards et du lancement de sa collaboration Air Jordan “We The Best”, DJ Khaled s’associe à Airbnb pour louer son spectaculaire sanctuaire de baskets à Miami.

Les invités auront un accès exclusif au paradis des baskets du conservateur de la culture bien-aimé et dormiront parmi certains des coups de pied les plus prisés de sa collection de plus de 10 000 paires de baskets.

Situé au cœur de Miami, la maison moderne et le placard à baskets épique offriront aux clients l’expérience 305 complète à travers les yeux (et les chaussures) de DJ Khaled pour des séjours d’une nuit les 5 et 6 décembre à seulement 11 $/nuit – un clin d’œil à sa pointure.

“Les baskets sont un élément essentiel de la culture hip hop et les collectionner est un art, tout comme créer de la musique”, a déclaré DJ Khaled. « Nous apportons la même passion et la même énergie au jeu de chaussures qu’au studio. C’est pourquoi nous sommes ravis de partager notre royaume des baskets avec les fans et de leur donner une chance de marcher dans nos chaussures, littéralement.

Le séjour comprend une paire exclusive de We The Best Air Jordan 5, une note de bienvenue manuscrite de DJ Khaled à l’arrivée, un salon extérieur pour s’imprégner de l’ambiance de Miami après un plongeon dans la piscine, une chance de profiter d’un dîner de Khaled’s restaurant The Licking – Miami Gardens, une séance de shopping privée dans le premier magasin de baskets de Miami, 305 Kicks, et plus encore.

Les fans peuvent demander à réserver ces séjours à partir aujourd’hui et sont responsables de leur propre voyage vers et depuis Miami.

Ceux qui espèrent rester dans le pays imaginaire des sneakerheads doivent noter que les règles de ce séjour exigent de suivre les règles et directives locales applicables ainsi que les pratiques de sécurité COVID-19 d’Airbnb, qui comprendront le port d’un masque et la pratique de la distanciation sociale lorsque les lois ou directives locales l’exigent.

Le personnel sur place se conformera également aux règles et directives locales et respectera le processus de nettoyage amélioré en cinq étapes d’Airbnb.

Intéressé à devenir un hôte Airbnb comme DJ Khaled ? Cliquez sur ici.